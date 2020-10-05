Коварная сладость: эксперт рассказала, где прячется скрытый сахар

Иногда распознать сахар в составе тех или иных продуктов очень сложно, а ведь скрытая сладость или заменители - это лишние калории в рационе! Нутрициолог София Рожко рассказала в Instagram, где скрывается коварный сахар и потребление каких продуктов стоит минимизировать худеющим.

Как убрать сахар из рациона полностью? Ответ: никак. Да и не нужно этого делать. Действительно полезнее употреблять в рацион сложные углеводы (злаки, овощи, бобовые), но отказываться полностью от сахара нет потребности. Вот снизить их потребление было бы очень здорово!

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В среднем мы едим 120-150 г добавочного сахара в день, при норме 25 г. И тут возникают все проблемы: и вес, и диабет, и высыпания, и целый спектр разных заболеваний.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Где прячется много сахара?

конечно в сладостях. Причем даже в "полезных". Возьмите любую хелси-конфету, там будет столько же сахара, сколько в обычной шоколадке.

в алкоголе, например: апероль = 20-25 г сахара

фреши и соки, продукты лишенные клетчатки. Это 20 г сахара в одном стакане

йогурты с наполнителем: около 20-30 г сахара на порцию

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

сладкие напитки

хлеб, хлебцы

в безглютенновых продуктах часто очень много сахара

избыточное потребление фруктов, сухофруктов

каши быстрого приготовления

холодный кофе и чай

в молоке много сахара (лактозы). В растительном - может быть тоже добавленный.

Видите, не так сложно набрать в разы норму больше. Попробуйте заглянуть в холодильник и упаковку: сколько там углеводов (часто этот показатель отвечает за сахар) и сколько из них - сахара (не все бренды указывают). Не нужно отказываться, попробуйте просто минимизировать.

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