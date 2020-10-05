ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Коварная сладость: эксперт рассказала, где прячется скрытый сахар

Автор: Ольвия Агаркова

Эксперт пояснила, где искать скрытый сахар

Иногда распознать сахар в составе тех или иных продуктов очень сложно, а ведь скрытая сладость или заменители - это лишние калории в рационе! Нутрициолог София Рожко рассказала в Instagram, где скрывается коварный сахар и потребление каких продуктов стоит минимизировать худеющим.

Как убрать сахар из рациона полностью? Ответ: никак. Да и не нужно этого делать. Действительно полезнее употреблять в рацион сложные углеводы (злаки, овощи, бобовые), но отказываться полностью от сахара нет потребности. Вот снизить их потребление было бы очень здорово!

В среднем мы едим 120-150 г добавочного сахара в день, при норме 25 г. И тут возникают все проблемы: и вес, и диабет, и высыпания, и целый спектр разных заболеваний.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Где прячется много сахара?

Самые читаемые новости
  • конечно в сладостях. Причем даже в "полезных". Возьмите любую хелси-конфету, там будет столько же сахара, сколько в обычной шоколадке.
  • в алкоголе, например: апероль = 20-25 г сахара
  • фреши и соки, продукты лишенные клетчатки. Это 20 г сахара в одном стакане
  • йогурты с наполнителем: около 20-30 г сахара на порцию

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • сладкие напитки
  • хлеб, хлебцы
  • в безглютенновых продуктах часто очень много сахара
  • избыточное потребление фруктов, сухофруктов
  • каши быстрого приготовления
  • холодный кофе и чай
  • в молоке много сахара (лактозы). В растительном - может быть тоже добавленный.

Видите, не так сложно набрать в разы норму больше. Попробуйте заглянуть в холодильник и упаковку: сколько там углеводов (часто этот показатель отвечает за сахар) и сколько из них - сахара (не все бренды указывают). Не нужно отказываться, попробуйте просто минимизировать.

Напомним, что ранее нутрициолог Надежда Пахирко предложила приготовить топ-7 полезных и вкусных завтраков.

К слову, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как экономить, но при этом есть вкусно и разнообразно.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины правильное питаниепохудениедиетолог