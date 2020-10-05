Топ-7 швидких і смачних сніданків для гарного початку дня

Ілюстративне фото (instagram.com/expert_po_figure)

Нутриціолог поділилася простими і корисними ідеями для сніданку

Сніданок повинен бути не тільки поживним, але також здоровим і смачним, а ще й таким, що піднімає настрій. Ви вже втомилися від одноманітності в їжі і готові все кинути?

Не варто поспішати, адже завжди можна урізноманітнити свій початок дня новими простими рецептами. Нутриціолог Надія Пахирко запропонувала 7 нових ідей для сніданків на своїй сторінці в Instagram.

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1. "МАЛИНОВА ВАНІЛЬ"

Зваріть геркулес довгого варіння на молоці 1,5%, додайте сахзам, трохи вершкового масла і ванілін. Подавати зі свіжою або розмороженою малиною, рубленим смаженим мигдалем.



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2. ПОЛУНИЧНИЙ КОРЖИК

55 гр цільнозернового борошна, 40 гр 1,5% молока, яйце, сахзам, дрібно рубана полуниця. Вимісити тісто, додати полуницю. Випікати на повільному вогні на АП сковороді без олії з двох сторін. Подавати з натуральним йогуртом.



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3. РУЛЕТ З СОЛОНОЮ РИБКОЮ В ДОМАШНЬОМУ ЛАВАШІ. 2 порції.

Змішати 50 гр пшеничного цз борошна з сіллю і додати 25 гр теплої води. Замісити туге тісто. Загорнути в плівку, залишити на 30 хв. Розкачуємо 2 коржі товщиною 1 мм Печемо на сухій сковороді, менше хвилини з кожного боку. Нагрів - високий. Сир 2% змішати з соєвим соусом, додати січену зелень. Намазати лаваш і покласти шматочки рибки. Згорнути в рулет.



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4. ЗАПІКАНКА З БАНАНОМ.

Змішати 200 г сиру 2%, 1 банан, 1 яйце 3 ст.л пшеничного ц/з борошна або меленим геркулесом. Випікаємо в силіконовій формі в духовці при 180С, 30 хв.



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5. ВІВСЯНІ ОЛАДКИ З РОДЗИНКАМИ

Подрібнюємо 30 гр вівсяних пластівців і 20 гр висівок, додаємо 50 гр 2% сиру, 1 яйце, сахзам за смаком. Додаємо 1 ст. ложку родзинок. Перемішуємо. Випікаємо на АП сковороді без олії з двох сторін на повільному вогні.



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6. ПП-ТОСТ З КРЕМОМ З АВОКАДО І НАСІННЯМ ГАРБУЗА

Житній ц/з хліб підсушити в духовці. Авокадо очистити, пюрировати у блендері з сіллю і кропом. Намазати на хліб і посипати гарбузовим насінням.



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7. СИРНА МІНІ-ПІЦА

Змішати 1 яйце 3 ст. л. вівсяних висівок або мелених пластівців з 1 ст. л. м'якого сиру, посолити. Замісити тісто, залишити на 15 хвилин. Викласти в силіконову форму у вигляді коржа. Запікаємо в розігрітій духовці на 180С 15 хвилин. Посипаємо нежирним сиром і зеленню, шматочками помідорів. Знову в духовку на 10 хвилин.

Ілюстративне фото (instagram.com/expert_po_figure)

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