Яке борошно вибрати при схудненні: дієтолог назвала оптимальні варіанти

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, якому борошну краще віддати перевагу

Експерт по правильному харчуванню і схудненню Катя Медушкину запевняє, що будь-яке борошно – висококалорійний продукт, але з великої кількості запропонованих варіантів можна вибрати більш корисний продукт, якому варто віддати перевагу. Про це вона розповіла на сторінці в Instagram.

Як стверджує експерт, пшеничне борошно вищого сорту - продукт, який не має ніякого відношення до рівного рівня цукру в крові, тому варто звернути увагу на інші варіанти.

Топ-5 видів борошна для схуднення виглядає наступним чином:

Рисове борошно

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Профіль: безглютеновый лідер серед зернових за вмістом білка і крохмалю. Є вітаміни і мікроелементи: кальцій, калій, фолієва кислота.

Чим корисна: виводить солі, нормалізує травлення.

Ккал на 100г - 371

Кукурудзяна мука

Профіль: уподобаний майя і ацтеками продукт, популярний серед малоїжок (людей з уповільненим обміном речовин). Містить кальцій, магній, залізо. Багата крохмалем, клітковиною.

Чим корисна: знижує рівень цукру в крові, сприяє травленню.

Ккал на 100г - 331

Льняна мука

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Профіль: джерело жирних кислот Омега-3 і Омега-6 з прізвиськом "лляне яйце", тому що в дієтичній випічці замінює яйця. Насичена рослинним білком (близько 35%), прискорює обмін речовин.

Чим корисна: багата на клітковину, яка покращує перистальтику кишечника.

Ккал на 100г - 270

Гречана мука

Профіль: борець з холестерином, успішний антиоксидант (через вміст селену), що радує вітамінами груп В і Е. Практично не містить жирів (менше 4%), а ось білків і складних вуглеводів в надлишку.

Чим корисна: насичена повільними цукрами, які надовго вгамовують відчуття голоду.

Ккал на 100г - 350

Вівсяна мука

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Профіль: позитивний продукт, продукують серотонін в організмі. Хвалиться вітамінами групи В, С, А, Е. Буває двох видів: толокно і борошно тонкого помелу.

Чим корисна: регулює жировий обмін, піднімає настрій, очищає організм клітковиною.

Ккал на 100г - 369

Крім того, корисне борошно можна зробити самим, подрібнивши в блендері, кавомолці або млині покупну крупу.

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