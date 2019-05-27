Без дієт: топ-5 порад і хитрощів для тих, що худнуть, від б'юті-блогера

Ілюстративне фото (instagram.com/irina.shark)

Експерт зазначила, що всі ці лайфхаки випробувала на собі

Популярний б'юті-блогер Ірина Шарк регуялрно ділиться на своїй сторінці в Instagram корисними лайфхаками для краси шкіри і волосся. При цьому вона підтримує себе у відмінній формі і на цей раз вирішила розповісти, як же їй це вдається.

Дівчина опублікувала 5 важливих порад і хитрощів тим, хто худне, якими користується сама.

1. Викидаємо ваги!

Необхідно позбутися всіх подразників, які можуть збити вас зі шляху. Щоденні зважування вбивають мотивацію, бо вага не йде рівномірно, можливо, тиждень вона буде стояти на місці, а наступного буде -2 кг. Плюс, якщо ви почали займатися спортом, то вага буде стояти на місці, так як м'язи важче жиру. Загалом, геть ваги!



2. І ось про спорт, давайте почнемо вже їм займатися.

Милі, я бачу ваші скривлені моськи, але без цього ніяк. М'язи для організму дуже енергозатратні, тому коли вони у вас є, ви можете їсти більше, ніж в ролі Дюймовочки. Можна займатися вдома, ходити в гору або бігати з дитиною - все це буде відмінно. Але, звичайно, силові вправи найбільш ефективні в цьому питанні.⠀



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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Замінимо покупний фаст-фуд домашнім!

Дуже складно відмовитися від смачненького бургерочка, тому обманюємо організм. Робимо курячу грудку на грилі, замочуємо цибульні кільця в меду , ріжемо огірочок і все це на зернову булочку ...уф, слинки потекли. Замість коли - огірок, маракуйя і тархун - шикарний лимонад. Загалом, все, що ви дуже любите, цьому є альтернатива, щоб смакові рецептори так само кайфували, а жирок танув на очах.⠀



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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

4. Позбудемося радників.

Ніколи нікого не запитуйте: "А я товста?" Більшість відповість - нііі! Ваш настрій не повинен збиватися "брехливою" думкою з боку. Почувши "ні", хочеться пробігтися і зжерти торт. Ну а що, мені ж сказали, що я і так прекрасна.



5. Ніяка дієта не працює!

Я пробувала все. Будь-яке обмеження призводить до зривів. Почнемо планувати свій тиждень по днях: сніданок, обід і вечерю розпишемо в красивий блокнот, потім це увійде в звичку.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

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