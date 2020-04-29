Яку олію краще вибрати для смаження: дієтолог поділилася цінними порадами

Про те, що смажених страв тим, хто худне краще уникати, нагадувати не варто. Але, як не крути, все одно іноді ми щось смажимо, щось пасеруємо, тому варто озброїтися правилами, які допоможуть мінімізувати шкоду смаженої їжі, а процес приготування організувати максимально правильно. Дієтолог Лора Філіппова, яка раніше розповіла, чи можна схуднути без дієт тільки працюючи в спортзалі, дала в Instagram практичні поради, яку олію краще вибрати для смаження.

Експерт озвучила універсальні поради для всіх смажених страв. Вона нагадала, що при смаженні варто завжди використовувати мінімум масла. Для приготування страв краще підійде посуд з антипригарним покриттям. Млинці і оладки, наприклад, можна смажити і на сухій сковороді. Потім залишки жиру з поверхні слід видалити потім за допомогою паперових рушників. До речі, деякі страви можна приготувати і без смаження - від цього їх смак не постраждає. Наприклад, котлети та сирники - випікати в духовці, але можна трохи обсмажити і доготувати на пару або відправити в духову шафу.

При нагріванні до 110 градусів за Цельсієм і вище всі рослинні олії починають окислюватися. В першу чергу це ті олії, які містять Омега 3 і 6.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Яку олію вибрати для смаження?

На лляній, кукурудзяній, соняшниковій та олії виноградних кісточок краще не смажити.

Оливкова олія містить Омега 9 і більш стійке до нагрівання. Рафінована оливкова олія можна піддавати нетривалий час дії високих температур.

Олія авокадо також містить Омега 9 і стійка до високих температур.

Ще варіанти - тверді насичені жири:

кокосова олія

вершкове масло

смалець

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Насичені жири утворюють набагато менше канцерогенів. Але пам'ятаємо, що насичені жири у великій кількості не корисні! Не зловживайте!

Маринований імбир і свіжі овочі без заправки, листові салати та зелень, якщо їсти їх разом з смаженими стравами, допомагають трохи нейтралізувати жир!

Раніше нутриціолог Олена Кален назвала кращу кашу для тих, хто худнуе і пречислила важливі аргументи.