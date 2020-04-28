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Краща крупа для схуднення: нутриціолог назвала корисну кашу для стрункості

Lite » Їжа 28.04.2020 - 12:52
Краща крупа для схуднення: нутриціолог назвала корисну кашу для стрункості
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, на яку кашу варто звернути увагу тим, хто худне

Каші, як же складні вуглеводи, – необхідний пункт здорового меню. Причому, тих, хто худне це стосується в першу чергу. Але це не тільки спосіб надовго відчувати ситість, але й джерело цінних речовин, а деякі види круп стають ідеальними для тих, що худнуть і як бонус здатні навіть покращити настрій. Нутриціолог Олена Кален, яка раніше розкрила тонкощі інтервального голодування, розповіла Instagram про диво-каші, яку варто включити в раціон тим, хто худне.

Щоб схуднути, не обов'язково харчуватися тільки овочами і сумувати через те, що не можна улюблені продукти. Можна їсти калорійну їжу, отримувати задоволення від їди і знижувати вагу!

Є така чарівна крупа кіноа. Вона продається сьогодні майже у всіх супермаркетах. Якщо ви її ще не пробували, просто запитайте в магазині і сміливо купуйте. Вариться, як гречка, а на смак, багато хто вважає, навіть краще! Так у чому ж її особливість? ⠀

Краща крупа для схуднення: нутриціолог назвала корисну кашу для стрункості

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кіноа містить речовини флавоноїди, які корисні нам з двох причин:

  • Флавоноїди відповідають за розвиток нервових клітин! Тобто, якщо нам хтось зробив нерви, і ми хочемо це справа заїсти, то давайте заїдати хоча б кіноа, щоб відновити свої нерви і підняти настрій!
  • Завдяки кіноа нервові клітини дійсно відновлюються. Але дратівливість і стрес все ж краще не заїдати, а використовувати інші психологічні способи! А кіноа їсти з голоду.⠀

Краща крупа для схуднення: нутриціолог назвала корисну кашу для стрункості

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тому якщо для вас важливо мати гарний настрій, і ви хочете знижувати вагу, обов'язково додайте кіноа в свій раціон. Тим більше, що антидепресивні властивості флавоноїдів доведено дослідженнями! Вони підвищують життєву активність, мотивацію і знижують рівень депресії. А ще в кіноа багато магнію, кальцію і вітамінів групи B.

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла про план дій, який допоможе зрушити вагу з місця.

Як схуднути без дієт та голодування: ефективні поради нутриціолога Тільки спокій: топ антистрес-продуктів для міцних нервів
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