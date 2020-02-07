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Какие продукты помогут сохранить молодость: список нутрициолога

Lite » Еда 07.02.2020 - 15:42
Какие продукты помогут сохранить молодость: список нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт поделилась полезным списком

Диетологи утверждают, что наше здоровье, молодость и красота на 75% зависят от питания. Но какие же продукты - рекордсмены для молодости? Нутрициолог и фитнес-диетолог Анна Елькина, которая ранее перечислила 10 продуктов, которые взбодрят лучше кофе, рассказала на своей странице в Instagram, какие продукты помогут вам выглядеть моложе.

Список продуктов для омоложения от эксперта:

1. Голубика - ягода антиоксидант, помогает работе мозга и росту полезной микробиоты, снижает холестерин и выравнивает обменные процессы.

2. Брокколи - уверена, вы не раз слышали об этом суперфуде. Способствует детоксикации, снижает риск развития онкологических заболеваний, а еще в ней много кальция. рекомендую кушать 3-4 раза в неделю.

Какие продукты помогут сохранить молодость: список нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Зеленый чай - снижает опухолевые процессы и риск инсульта, при некоторых заболеваниях рекомендую до 1 литра в день, но помним о качестве чая

4. Жирная рыба, содержащая омега 3 кислоты - вы же знаете, что она снижает опухолевые процессы, улучшает память, снижает плохой холестерин и поддерживает клеточные мембраны?

Какие продукты помогут сохранить молодость: список нутрициолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Шоколад. Но чур горький, не менее 85% какао бобов. До 30 грамм в день в первой половине дня будет улучшать настроение, снижать стресс, помогать концентрации внимания и защищать мозг от старения.


6. Чудесное оливковое масло. Кладезь полезных жирных кислот. Нормализует гормональный фон, содержит витамины А,Е. используется в средиземноморской диете. которой придерживается большинство врачей и считает ее самой сбалансированной. Не даром на Сардинии живут долгожители.

Какие продукты помогут сохранить молодость: список нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Овощи - необходимы всем и есть в любой диете. Овощи содержат волокна - клетчатку, которая помогает расти нашей полезной микробиоте. Чем разнообразнее овощная тарелка - тем шире состав микробиома, лучше самочувствие, иммунитет, состояние кожи. Кстати, наше настроение тоже зависит от нее. Если вы вялая, раздражительная и злая - самое время разнообразить диету.

8. Специи. Думаю все уже слышали про куркумин, чеснок и многое другое. Специи способны снижать воспаления в организме, поддерживать рост микробиоты, а еще являются антиоксидантами.

9. Зеленый чай, особенно его экстракт. Спасает от рака, опухолей, снижает холестерин и даже способствует похудению.

Какие продукты помогут сохранить молодость: список нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Еще раз повторю, что еда - наше лекарство. Важно выбирать качественные продукты, правильно их сочетать и распределять в течение дня.

Напомним, что диетолог Елена Кален развенчала распространенные и укоренившиеся мифы о завтраке.

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