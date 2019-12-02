Які овочі взимку: дієтолог поділилася корисним списком
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Експерт перерахувала овочі, які повинні бути в раціоні взимку
Скласти повноцінне, корисне і здорове меню в зимовий період – завдання не з легких. Сезонні продукти і заморожування здорово виручають ситуацію, але це не єдиний вихід. Про те, що поставити на стіл взимку розповіла дієтолог Лора Філіппова, яка раніше розкрила секрети правильного сніданку. Експерт поділилася в Instagram списком овочів, які варто включити в меню в зимовий період часу.
Насправді, вибір досить великий:
- морква, цибуля, селера, редька дайкон, гарбуз, буряк, всі види капусти - синя, білокачанна, пекінська, айсберг, брокколі, цвітна, брюссельська
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- квашені овочі - ферментований продукт, корисний для мікробіома кишечника. Робіть самі або уважно вивчайте склад (краще - без оцту і цукру)
- морська капуста, водорості - теж овочі. І гриби
- заморожені овочі
- миті зелені листові салати в пакетах
- мікрогрін
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Також дієтолог нагадала про незаперечну користь жирів для організму. Це особливо актуально в зимовий період, адже вони безпосередньо впливають на терморегуляцію.
Чому не варто відмовлятися від жирів у раціоні:
- жири необхідні навіть оргаізму, який худне
- ожиріння та атеросклероз судин провокують порушення білкового обміну, а зовсім не жирового
- жири допомагають терморегуляції
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- жири "будують" клітинні мембрани, завдяки їм клітини еластичні, міцні та пластичні
- краса шкіри, волосся і нігтів
- дефіцит жирів може призвести до порушень циклу і лібідо у жінок, до проблем з потенцією - до чоловіків.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- ослаблення імунітету і депресивні стани також можуть бути спровоковані дефіцитом жирів.
Нагадаємо, що нутриціолог Ганна Єлькіна озвучила назви продуктів, які підбадьорять не гірше кави.