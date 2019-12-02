Які овочі взимку: дієтолог поділилася корисним списком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт перерахувала овочі, які повинні бути в раціоні взимку

Скласти повноцінне, корисне і здорове меню в зимовий період – завдання не з легких. Сезонні продукти і заморожування здорово виручають ситуацію, але це не єдиний вихід. Про те, що поставити на стіл взимку розповіла дієтолог Лора Філіппова, яка раніше розкрила секрети правильного сніданку. Експерт поділилася в Instagram списком овочів, які варто включити в меню в зимовий період часу.

Насправді, вибір досить великий:

морква, цибуля, селера, редька дайкон, гарбуз, буряк, всі види капусти - синя, білокачанна, пекінська, айсберг, брокколі, цвітна, брюссельська

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

квашені овочі - ферментований продукт, корисний для мікробіома кишечника. Робіть самі або уважно вивчайте склад (краще - без оцту і цукру)

морська капуста, водорості - теж овочі. І гриби

заморожені овочі

миті зелені листові салати в пакетах

мікрогрін

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також дієтолог нагадала про незаперечну користь жирів для організму. Це особливо актуально в зимовий період, адже вони безпосередньо впливають на терморегуляцію.

Чому не варто відмовлятися від жирів у раціоні:

жири необхідні навіть оргаізму, який худне

ожиріння та атеросклероз судин провокують порушення білкового обміну, а зовсім не жирового

жири допомагають терморегуляції

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

жири "будують" клітинні мембрани, завдяки їм клітини еластичні, міцні та пластичні

краса шкіри, волосся і нігтів

дефіцит жирів може призвести до порушень циклу і лібідо у жінок, до проблем з потенцією - до чоловіків.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

ослаблення імунітету і депресивні стани також можуть бути спровоковані дефіцитом жирів.

Нагадаємо, що нутриціолог Ганна Єлькіна озвучила назви продуктів, які підбадьорять не гірше кави.