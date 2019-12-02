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Какие овощи есть зимой: диетолог поделилась полезным списком

Lite » Еда 02.12.2019 - 15:32
Какие овощи есть зимой: диетолог поделилась полезным списком
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт перечислила овощи, которые должны быть в рационе зимой

Составить полноценное, полезное и здоровое меню в зимний период – задача не из легких. Сезонные продукты и заморозка здорово выручают ситуацию, но это не единственный выход. О том, что поставить на стол зимой рассказала диетолог Лора Филиппова, которая ранее раскрыла секреты правильного завтрака. Эксперт поделилась в Instagram списком овощей, которые стоит включить в меню в зимний период времени.

На самом деле, выбор достаточно велик:

  • морковь, лук, сельдерей, редька дайкон, тыква, свекла, все виды капусты - синяя, белокочанная, пекинская, айсберг, брокколи, цветная, брюссельская

Какие овощи есть зимой: диетолог поделилась полезным списком

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • квашеные овощи - ферментированный продукт, полезный для микробиома кишечника. Делайте сами или внимательно изучайте состав (лучше - без уксуса и сахара)
  • морская капуста и водоросли - тоже овощи. И грибы
  • замороженные овощи
  • мытые зеленые листовые салаты в пакетах
  • микрогрин

Какие овощи есть зимой: диетолог поделилась полезным списком

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также диетолог напомнила о неоспоримой пользе жиров для организма. Это особо актуально в зимний период, ведь они непосредственно влияют на терморегуляцию.

Почему не стоит отказываться от жиров в рационе:

  • жиры необходимы даже худеющему организму!
  • ожирение и атеросклероз сосудов провоцируют нарушения белкового обмена, а вовсе не жирового
  • жиры помогают терморегуляции

Какие овощи есть зимой: диетолог поделилась полезным списком

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • жиры "строят" клеточные мембраны, благодаря им клетки эластичные, прочные и пластичные
  • красота кожи, волос и ногтей
  • дефицит жиров может привести к нарушениям цикла и либидо у женщин, к проблемам с потенцией - к мужчин.

Какие овощи есть зимой: диетолог поделилась полезным списком

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • ослабление иммунитета и депрессивные состояния также могут быть спровоцированы дефицитом жиров.

Напомним, что нутрициолог Анна Елькина озвучила названия продуктов, которые взбодрят не хуже кофе.

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