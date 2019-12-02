Какие овощи есть зимой: диетолог поделилась полезным списком
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Эксперт перечислила овощи, которые должны быть в рационе зимой
Составить полноценное, полезное и здоровое меню в зимний период – задача не из легких. Сезонные продукты и заморозка здорово выручают ситуацию, но это не единственный выход. О том, что поставить на стол зимой рассказала диетолог Лора Филиппова, которая ранее раскрыла секреты правильного завтрака. Эксперт поделилась в Instagram списком овощей, которые стоит включить в меню в зимний период времени.
На самом деле, выбор достаточно велик:
- морковь, лук, сельдерей, редька дайкон, тыква, свекла, все виды капусты - синяя, белокочанная, пекинская, айсберг, брокколи, цветная, брюссельская
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- квашеные овощи - ферментированный продукт, полезный для микробиома кишечника. Делайте сами или внимательно изучайте состав (лучше - без уксуса и сахара)
- морская капуста и водоросли - тоже овощи. И грибы
- замороженные овощи
- мытые зеленые листовые салаты в пакетах
- микрогрин
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Также диетолог напомнила о неоспоримой пользе жиров для организма. Это особо актуально в зимний период, ведь они непосредственно влияют на терморегуляцию.
Почему не стоит отказываться от жиров в рационе:
- жиры необходимы даже худеющему организму!
- ожирение и атеросклероз сосудов провоцируют нарушения белкового обмена, а вовсе не жирового
- жиры помогают терморегуляции
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- жиры "строят" клеточные мембраны, благодаря им клетки эластичные, прочные и пластичные
- красота кожи, волос и ногтей
- дефицит жиров может привести к нарушениям цикла и либидо у женщин, к проблемам с потенцией - к мужчин.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- ослабление иммунитета и депрессивные состояния также могут быть спровоцированы дефицитом жиров.
Напомним, что нутрициолог Анна Елькина озвучила названия продуктов, которые взбодрят не хуже кофе.