Ідеальний сніданок: що краще їсти в першій половині дня

Сніданок – обов'язковий прийом їжі, з якого починається день. Правильно розподілені продукти протягом дня – запорука міцного здоров'я і проблем з вагою, тому важливо знати. Які страви і коли краще є. Нутриціолог Олена Кален, яка раніше розкрила тонкощі вживання білка при схудненні, розповіла в Instagram про правильному сніданку.

Правильне харчування – це збалансований раціон по білках, жирах, повільним і швидким вуглеводів. Залежно від того, в який період дня вони будуть вжиті в їжу і залежить процес зниження, утримання або набору маси тіла. Необхідно відзначити, що всі продукти, важливі для організму і насичують його різними живильними компонентами.

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Як краще розподілити продукти протягом дня, щоб легко знизити вагу і витратити всі набрані за день калорії?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вранці в їжу краще вибрати повільні і швидкі вуглеводи, оскільки більшість швидких вуглеводів багаті глюкозою і досить калорійні. Організму важливо витратити цю енергію протягом дня, щоб вона не перетворилася на жир. Повільні вуглеводи навпаки поступово виділяють глюкозу, і вона встигає засвоїтися організмом, не відкладаючись у вигляді жиру в тілі.

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Крупи, каші, горіхи, фрукти, сухофрукти, солодощі, картопля – саме вони найкраще підійдуть для сніданку.

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Наприклад, картопля, краще завжди є в першій половині дня. Він багатий крохмалем, калорійний і надалі може легко перетворитися в жир. Приймаючи його в їжу на сніданок, шанси витратити калорії набагато вище.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Такі сухофрукти як інжир і курага, добре розганяють метаболізм та допомагають перетравлювати їжу протягом дня.

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Яблука сприяють поліпшенню роботи шлунку і кишечника, тому їх теж краще вживати в першій половині дня. А ось з'їдене ввечері свіже яблуко може спровокувати дискомфорт і підвищити кислотність шлунка.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла про продукти, які краще вживати натщесерце.