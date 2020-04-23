Їсти і худнути: рейтинг низькокалорійних продуктів від нутриціолога

Вживання цих продуктів не завдасть шкоди вашій фігурі
Якщо ви задаєтеся питанням, що б такого з'їсти, щоб схуднути - зверніть увагу на їжу з низькою калорійністю. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала популярні міфи про цукор, опублікувала у своєму Instagram рейтинг найбільш калорійних продуктів, які не завдадуть істотної шкоди вашій фігурі.
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Низькокалорійними називаються продукти, в яких даний показник не перевищує 100 ккал на 100 гр. їх ваги.
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М'ЯСО
Тут ви здивуєтеся, але перше зовсім не у курячої грудки. 1 місце. Бараняче серце 76,5 кал на 100 гр
Не більше 100 кал на 100 гр мають яловиче, свиняче серце, яловича печінка, яловичі, баранячі і свинячі нирки.
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РИБА І МОРЕПРОДУКТИ
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ
Тут теж у лідерах ви не побачите 0% сиру, т. як. незважаючи на малу кількість жирів, він багатий білками.
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ОВОЧІ
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Серед БОБОВИХ стручкова квасоля сама низькокалорійна 23 кал/100 гр. Потім йде свіжий зелений горошок з грядки 55 кал/100 гр.
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ЯГОДИ І ФРУКТИ
Лимон - самий некалорійний фрукт, а журавлина сама некалорійна ягода.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀
Серед ГРИБІВ лідери чорнушки та маслюки. 10 кал/100 гр. А взагалі практично всі гриби мають низьку калорійність до 100 кал на 100 гр.
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Найнизькокалорійніша КАША НА ВОДІ - вівсяна 88 кал/100 гр.
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Нагадую, що не можна їсти мало калорій і худнути. Треба їсти свою норму калорій з вирахуванням 20%.
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