Їсти і худнути: рейтинг низькокалорійних продуктів від нутриціолога

Якщо ви задаєтеся питанням, що б такого з'їсти, щоб схуднути - зверніть увагу на їжу з низькою калорійністю. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала популярні міфи про цукор, опублікувала у своєму Instagram рейтинг найбільш калорійних продуктів, які не завдадуть істотної шкоди вашій фігурі.

⠀

Низькокалорійними називаються продукти, в яких даний показник не перевищує 100 ккал на 100 гр. їх ваги.

⠀

М'ЯСО

Тут ви здивуєтеся, але перше зовсім не у курячої грудки. 1 місце. Бараняче серце 76,5 кал на 100 гр

Не більше 100 кал на 100 гр мають яловиче, свиняче серце, яловича печінка, яловичі, баранячі і свинячі нирки.

⠀

РИБА І МОРЕПРОДУКТИ

Сама низькокалорійна риба — макрурус малоглазий (32 ккал). Його не часто можна знайти на прилавках магазинів.

2 місце у риби Талісман - 49 кал/100 гр. Теж рідкісний гість на прилавках наших магазинів.

3 Місце. Лемонема - 67 кал/100 гр. Її можна легко знайти в магазинах. Недалеко від неї пішов минтай 68 кал/100 гр. Цю рибку легко можна купити практично в будь-якому магазині.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

Тут теж у лідерах ви не побачите 0% сиру, т. як. незважаючи на малу кількість жирів, він багатий білками.

1 місце кефір 1% 40 кал/100 гр.

2 місце молоко 1,5% 45 кал/100 гр.

3 місце йогурт натур. 1,5% 47 кал/100 гр.

Боремося з переїданням: 10 способів контролювати голод

ОВОЧІ

1 місце стебло селери 8 кал/100 г

2 місце салат листовий 14 кал/100 г

3 місце огірки 15 кал/100 гр.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Серед БОБОВИХ стручкова квасоля сама низькокалорійна 23 кал/100 гр. Потім йде свіжий зелений горошок з грядки 55 кал/100 гр.

⠀

ЯГОДИ І ФРУКТИ

Лимон - самий некалорійний фрукт, а журавлина сама некалорійна ягода.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Серед ГРИБІВ лідери чорнушки та маслюки. 10 кал/100 гр. А взагалі практично всі гриби мають низьку калорійність до 100 кал на 100 гр.

⠀

Найнизькокалорійніша КАША НА ВОДІ - вівсяна 88 кал/100 гр.

⠀

Нагадую, що не можна їсти мало калорій і худнути. Треба їсти свою норму калорій з вирахуванням 20%.

Нагадаємо, дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, як відучитися ласувати солодким після їжі і запропонувала топ корисних варіантів заміни.