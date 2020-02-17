Хліб без шкоди для фігури: дієтолог поділилася правилами вживання

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, скільки хлібо-булочних виробів можна з'їсти без шкоди для фігури

Вживання хліба під час схуднення - це питання, що турбує багатьох бажаючих стати володарями фігурі мрії. Існує думка, що від хлібо-булочних виробів ростуть як на дріжжах, поэтому вживати їх тим, хто худне не варто. А тут ще й бажання позбавитися від глютену в раціоні, який багато хто помилково оминає стороною через страхи та фобії, навіяних інтернетом і глянцевими журналами. Дієтолог Наталія Самайленко поділилася в Instagam правилами вживання хліба і відповіла на питання, чи можна його їсти тим, хто худне.

Хліб настільки звичний для українського столу, що супроводжує кожний прийом їжі — сніданок, обід і вечерю. Деякі навіть солодке їдять з хлібом.

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Відмовитися від хліба для багатьох — щось немислиме. А чи потрібно? Хліб в нашому житті може бути присутнім, але рамок теж потрібно дотримуватись. Зі своєю слабкістю до найбільш корисних продуктів можна знайти компроміс — не кожен день, а 1-3 рази в тиждень, не ввечері, а в обідній час, коли наші ферментативні можливості знаходяться на своєму піку, не безупинно, а в адекватних кількостях і, бажано, разом зі свіжими овочами.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Замість звичайного білого хліба вибирайте цільнозерновий (житній, спельтовий), бездріжджовий хліб. Безглютеновый хліб шукати не потрібно, якщо ви не належите до 1-2% населення з підтвердженою непереносимістю глютену.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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