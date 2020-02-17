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Хліб без шкоди для фігури: дієтолог поділилася правилами вживання

Lite » Їжа 17.02.2020 - 08:37
Хліб без шкоди для фігури: дієтолог поділилася правилами вживання
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, скільки хлібо-булочних виробів можна з'їсти без шкоди для фігури

Вживання хліба під час схуднення - це питання, що турбує багатьох бажаючих стати володарями фігурі мрії. Існує думка, що від хлібо-булочних виробів ростуть як на дріжжах, поэтому вживати їх тим, хто худне не варто. А тут ще й бажання позбавитися від глютену в раціоні, який багато хто помилково оминає стороною через страхи та фобії, навіяних інтернетом і глянцевими журналами. Дієтолог Наталія Самайленко поділилася в Instagam правилами вживання хліба і відповіла на питання, чи можна його їсти тим, хто худне.

Хліб настільки звичний для українського столу, що супроводжує кожний прийом їжі — сніданок, обід і вечерю. Деякі навіть солодке їдять з хлібом.

Відмовитися від хліба для багатьох — щось немислиме. А чи потрібно? Хліб в нашому житті може бути присутнім, але рамок теж потрібно дотримуватись. Зі своєю слабкістю до найбільш корисних продуктів можна знайти компроміс — не кожен день, а 1-3 рази в тиждень, не ввечері, а в обідній час, коли наші ферментативні можливості знаходяться на своєму піку, не безупинно, а в адекватних кількостях і, бажано, разом зі свіжими овочами.

Хліб без шкоди для фігури: дієтолог поділилася правилами вживання

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Замість звичайного білого хліба вибирайте цільнозерновий (житній, спельтовий), бездріжджовий хліб. Безглютеновый хліб шукати не потрібно, якщо ви не належите до 1-2% населення з підтвердженою непереносимістю глютену.

Хліб без шкоди для фігури: дієтолог поділилася правилами вживання

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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