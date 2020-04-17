Глазур для пасхи: 5 кращих рецептів ефектного і смачного декору

Шоколадна глазур для пасхи (ілюстративне фото: unsplash.com/@alinasagirova)
Рецепт глазурі на пасху на будь-який смак!
Впевнені, що ви вже визначилися з рецептом пасхи. Вибрали або шоколадну, або сирну або ж класичну пасху, якою порадуєте себе і рідних вже в цю неділю — 19 квітня православні відзначатимуть Великдень-2020. Саме час подбати про декорування не тільки святкового столу, але й самої пасхи! Редакція LITE/ РБК-Україна пропонує на вибір відразу 5 рецептів для глазурі для пасхи: від шоколадної до дзеркальною.
№1 Глазур для пасхи з какао і лимоном — для ласунів
Шоколадна глазур для прикраси пасхи точно сподобається дітям. І однозначно стане дуже смачним доповненням до ароматного кулича! Приготувати його досить просто. Головне — не метушитися.
Шоколадна глазур порадує ласунів (фото: unsplash.com/@markusspiske)
Отже, для однієї порції глазурі з какао вам знадобляться наступні інгредієнти:
- 100 грам вершкового масла
- 200 грамів цукрового піску або пудри (як вам подобається)
- 50 грам какао-порошку
- І один лимон
Приступаємо до приготування:
- Для початку готуємо водяну баню. Для цього в невелику каструльку налийте воду, а зверху поставте миску.
- Розріжте масло на невеликі шматочки, щоб розтанули швидше. І помістіть їх в миску.
- У розтоплене масло поступово додаємо какао і цукор. Засипаємо і розмішуємо поступово, щоб не було грудочок і утворилася однорідна маса.
- Вимитий лимон розрізаємо на дві половинки і руками видавлюємо сік. Для глазурі вам знадобиться сік тільки ОДНІЄЇ половинки лимона. Також додаємо його в глазур, перемішуючи дерев'яною або силіконовою лопаткою.
- Остуджуємо готову глазур — зовсім небагато. І поки вона тепла покриваємо пасху.
№2 Рецепт глазурі зі згущеним молоком
Глазур зі згущеним молоком не тріскається на пасці (фото: unsplash.com/@biglaughkitchen)
Така глазур не тріскається після висихання й не прилипає. Тому на пасці буде виглядати більш апетитно і естетично. І приготувати її не менш просто.
Для глазурі зі згущеним молоком вам знадобиться:
- Сухе молоко — 4 столових ложки
- Лимонний сік — 2 чайні ложки
- І звичайно ж згущене молоко — 6 столових ложок
Спосіб приготування:
- Сухе молоко, згущене молоко і лимонний сік змішуємо разом до утворення ароматної однорідної маси. Зверніть увагу, що вийде вона повинна густий!
- Змащуємо солодкої глазур'ю великдень і залишаємо на кілька годин засихати. Радимо залишати таку глазур на паски на ніч!
№3 Глазур для пасхи — з маршмеллоу
Ілюстративне фото: unsplash.com/@biglaughkitchen
Ще один незвичайний, але цікавий вид глазурі. Таке покриття також добре тримає форму через густоту і не тріскається після засихання.
Білосніжна глазур з маршмеллоу готується з:
- 100 грам маршмеллоу
- Лимонний сік — 2 столові ложки
- масло — 1 столова ложка
- Цукрова пудра — 100 г
Приступаємо до приготування глазурі:
- Знову готуємо водяну баню на помірному вогні.
- Над парою в миску викладаємо маршмеллоу, лимонний сік (половину столової ложки) і масло. Все це перемішуємо до утворення однорідної маси.
- Знімаємо глазур з вогню. І додаємо в неї цукрову пудру і лимонний сік, що залишився.
- Відразу ж наносимо глазур на пасху. Застигати вона буде кілька годин.
№4 Білкова глазур для пасхи
Ілюстративне фото: unsplash.com/@alexloup
Це, мабуть, самий класичний, але зате перевірений рецепт глазурі. Однак при нарізуванні пасхи така глазур починає кришитися.
Отже, для класичної глазурі з білка візьміть:
- 1 яєчний білок
- 209 грам цукрової пудри або цукру
- ½ чайно ложки лимонного соку
- І кілька чайних ложок води
Спосіб приготування білкової глазурі:
- Білок збиваємо міксером, додаючи в нього поступово цукор і лимонний сік. В результаті у вас повинна вийти густа кремоподібна маса.
- Щоб домогтися консистенції сметани, додаємо в білкову масу воду. До речі, можна і без води, якщо взяти в два рази менше цукрової пудри.
- Змащуємо паску і залишаємо підсихати на кілька годин.
№5 Дзеркальна глазур з желатином для пасхи
Більш ефектний варіант глазурі, який буде поблескивать на вашій випічці.
Для приготування дзеркальної глазурі потрібні наступні інгредієнти:
- 150 грам білого шоколаду
- 100 грам згущеного молока
- 150 грам цукру
- 12 грам желатину
- 60 мл води
- харчовий барвник
- інвертний сироп 150 гр
Спосіб приготування дзеркальної глазурі:
Беремося за приготування інвертного сиропу. Або ж можете купити вже готовий глюкозний сироп (кукурудзяний, кленовий, патока тощо).
Інвертным сироп виходить в результаті інверсії — хімічної реакції розщеплення сахарози на фруктозу і глюкозу. Саме він не дає продуктів кристалізуватися.
Дзеркальна глазур — найефектніший варіант декору пасхи (фото: unsplash.com/@mat_graphik)
Як приготувати інвертний сироп вдома?
Інгредієнти для приготування інвертного сиропу:
- цукор 450 грам
- вода 200 мл
- сода харчова 0,5 ч. л.
- лимонна кислота 0,7 ч. л.
- В каструлю з товстим дном додаємо гарячу воду і цукор. Варимо сироп на середньому вогні до кипіння і потроху помішуємо.
- Коли сироп закипить, зменшіть вогонь до мінімального і додайте лимонну кислоту.
- На поверхні повинна з'явитися пінка. У цей момент каструльку накриваємо кришкою і варимо до температури 110 градусів. Якщо термометра немає, то уваривайте сироп близько 35-40 хвилин до появи характерного бурштинового кольору. Важливо не переварити сироп, а то він просто затвердіє. Коли сироп нагрівся до потрібної температури, знімаємо його з плити і даємо охолонути 10 хвилин.
- Соду розводимо десертною ложкою гарячої води і додаємо в сироп, перемішуємо. Почнеться процес взаємодії соди з лимонною кислотою і з'явиться пінка. Реакція може протікати до 15 хвилин. Остиглий сироп перелити в баночку. Зберігати інвертний сироп можна до 1 місяця при кімнатній температурі, і до 3 місяців - в холодильнику.
Готуємо дзеркальну глазур:
- Замочуємо желатин і чекаємо його набухання.
- З'єднуємо в каструльці інвертний домашній сироп, цукор і воду.
- Варимо сироп до температури 103 градуси.
- В окремій ємності з'єднуємо білий шоколад, згущене молоко і набряклий желатин.
- заливаємо Гарячим сиропом шоколад зі згущеним молоком і даємо хвилину, щоб шоколад і желатин розплавилися, потім акуратно перемішуємо мінімізуючи утворення бульбашок, адже нам потрібна глянцева глазур без нерівностей.
- За бажанням додаємо харчовий барвник.
- Накриваємо глазур харчовою плівкою таким чином, щоб вона контактувала з глазур'ю. Це допоможе уникнути утворення плівки на поверхні, від інвертного сиропу.
- Готувати цю глазур рекомендується за добу до покриття, щоб вона выстоялась і лягла більш рівне.
- Перед застосуванням її знову слід розмішати блендером і розігріти на водяній бані або в мікрохвильовій печі до робочої температури 30-35 градусів.
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