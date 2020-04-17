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Глазур для пасхи: 5 кращих рецептів ефектного і смачного декору

Lite » Їжа 17.04.2020 - 12:04
Глазур для пасхи: 5 кращих рецептів ефектного і смачного декору
Шоколадна глазур для пасхи (ілюстративне фото: unsplash.com/@alinasagirova)

Рецепт глазурі на пасху на будь-який смак!

Впевнені, що ви вже визначилися з рецептом пасхи. Вибрали або шоколадну, або сирну або ж класичну пасху, якою порадуєте себе і рідних вже в цю неділю — 19 квітня православні відзначатимуть Великдень-2020. Саме час подбати про декорування не тільки святкового столу, але й самої пасхи! Редакція LITE/ РБК-Україна пропонує на вибір відразу 5 рецептів для глазурі для пасхи: від шоколадної до дзеркальною.

№1 Глазур для пасхи з какао і лимоном — для ласунів

Шоколадна глазур для прикраси пасхи точно сподобається дітям. І однозначно стане дуже смачним доповненням до ароматного кулича! Приготувати його досить просто. Головне — не метушитися.

Глазур для пасхи: 5 кращих рецептів ефектного і смачного декору

Шоколадна глазур порадує ласунів (фото: unsplash.com/@markusspiske)

Отже, для однієї порції глазурі з какао вам знадобляться наступні інгредієнти:

  • 100 грам вершкового масла
  • 200 грамів цукрового піску або пудри (як вам подобається)
  • 50 грам какао-порошку
  • І один лимон

Приступаємо до приготування:

  1. Для початку готуємо водяну баню. Для цього в невелику каструльку налийте воду, а зверху поставте миску.
  2. Розріжте масло на невеликі шматочки, щоб розтанули швидше. І помістіть їх в миску.
  3. У розтоплене масло поступово додаємо какао і цукор. Засипаємо і розмішуємо поступово, щоб не було грудочок і утворилася однорідна маса.
  4. Вимитий лимон розрізаємо на дві половинки і руками видавлюємо сік. Для глазурі вам знадобиться сік тільки ОДНІЄЇ половинки лимона. Також додаємо його в глазур, перемішуючи дерев'яною або силіконовою лопаткою.
  5. Остуджуємо готову глазур — зовсім небагато. І поки вона тепла покриваємо пасху.

№2 Рецепт глазурі зі згущеним молоком

Глазур для пасхи: 5 кращих рецептів ефектного і смачного декору

Глазур зі згущеним молоком не тріскається на пасці (фото: unsplash.com/@biglaughkitchen)

Така глазур не тріскається після висихання й не прилипає. Тому на пасці буде виглядати більш апетитно і естетично. І приготувати її не менш просто.

Для глазурі зі згущеним молоком вам знадобиться:

  • Сухе молоко — 4 столових ложки
  • Лимонний сік — 2 чайні ложки
  • І звичайно ж згущене молоко — 6 столових ложок

Спосіб приготування:

  • Сухе молоко, згущене молоко і лимонний сік змішуємо разом до утворення ароматної однорідної маси. Зверніть увагу, що вийде вона повинна густий!
  • Змащуємо солодкої глазур'ю великдень і залишаємо на кілька годин засихати. Радимо залишати таку глазур на паски на ніч!

№3 Глазур для пасхи — з маршмеллоу

Глазур для пасхи: 5 кращих рецептів ефектного і смачного декору

Ілюстративне фото: unsplash.com/@biglaughkitchen

Ще один незвичайний, але цікавий вид глазурі. Таке покриття також добре тримає форму через густоту і не тріскається після засихання.

Білосніжна глазур з маршмеллоу готується з:

  • 100 грам маршмеллоу
  • Лимонний сік — 2 столові ложки
  • масло — 1 столова ложка
  • Цукрова пудра — 100 г

Приступаємо до приготування глазурі:

  • Знову готуємо водяну баню на помірному вогні.
  • Над парою в миску викладаємо маршмеллоу, лимонний сік (половину столової ложки) і масло. Все це перемішуємо до утворення однорідної маси.
  • Знімаємо глазур з вогню. І додаємо в неї цукрову пудру і лимонний сік, що залишився.
  • Відразу ж наносимо глазур на пасху. Застигати вона буде кілька годин.

№4 Білкова глазур для пасхи

Глазур для пасхи: 5 кращих рецептів ефектного і смачного декору

Ілюстративне фото: unsplash.com/@alexloup

Це, мабуть, самий класичний, але зате перевірений рецепт глазурі. Однак при нарізуванні пасхи така глазур починає кришитися.

Отже, для класичної глазурі з білка візьміть:

  • 1 яєчний білок
  • 209 грам цукрової пудри або цукру
  • ½ чайно ложки лимонного соку
  • І кілька чайних ложок води

Спосіб приготування білкової глазурі:

  • Білок збиваємо міксером, додаючи в нього поступово цукор і лимонний сік. В результаті у вас повинна вийти густа кремоподібна маса.
  • Щоб домогтися консистенції сметани, додаємо в білкову масу воду. До речі, можна і без води, якщо взяти в два рази менше цукрової пудри.
  • Змащуємо паску і залишаємо підсихати на кілька годин.

№5 Дзеркальна глазур з желатином для пасхи

Більш ефектний варіант глазурі, який буде поблескивать на вашій випічці.

Для приготування дзеркальної глазурі потрібні наступні інгредієнти:

  • 150 грам білого шоколаду
  • 100 грам згущеного молока
  • 150 грам цукру
  • 12 грам желатину
  • 60 мл води
  • харчовий барвник
  • інвертний сироп 150 гр

Спосіб приготування дзеркальної глазурі:

Беремося за приготування інвертного сиропу. Або ж можете купити вже готовий глюкозний сироп (кукурудзяний, кленовий, патока тощо).

Інвертным сироп виходить в результаті інверсії — хімічної реакції розщеплення сахарози на фруктозу і глюкозу. Саме він не дає продуктів кристалізуватися.

Глазур для пасхи: 5 кращих рецептів ефектного і смачного декору

Дзеркальна глазур — найефектніший варіант декору пасхи (фото: unsplash.com/@mat_graphik)

Як приготувати інвертний сироп вдома?

Інгредієнти для приготування інвертного сиропу:

  • цукор 450 грам
  • вода 200 мл
  • сода харчова 0,5 ч. л.
  • лимонна кислота 0,7 ч. л.
  1. В каструлю з товстим дном додаємо гарячу воду і цукор. Варимо сироп на середньому вогні до кипіння і потроху помішуємо.
  2. Коли сироп закипить, зменшіть вогонь до мінімального і додайте лимонну кислоту.
  3. На поверхні повинна з'явитися пінка. У цей момент каструльку накриваємо кришкою і варимо до температури 110 градусів. Якщо термометра немає, то уваривайте сироп близько 35-40 хвилин до появи характерного бурштинового кольору. Важливо не переварити сироп, а то він просто затвердіє. Коли сироп нагрівся до потрібної температури, знімаємо його з плити і даємо охолонути 10 хвилин.
  4. Соду розводимо десертною ложкою гарячої води і додаємо в сироп, перемішуємо. Почнеться процес взаємодії соди з лимонною кислотою і з'явиться пінка. Реакція може протікати до 15 хвилин. Остиглий сироп перелити в баночку. Зберігати інвертний сироп можна до 1 місяця при кімнатній температурі, і до 3 місяців - в холодильнику.

Готуємо дзеркальну глазур:

  • Замочуємо желатин і чекаємо його набухання.
  • З'єднуємо в каструльці інвертний домашній сироп, цукор і воду.
  • Варимо сироп до температури 103 градуси.
  • В окремій ємності з'єднуємо білий шоколад, згущене молоко і набряклий желатин.
  • заливаємо Гарячим сиропом шоколад зі згущеним молоком і даємо хвилину, щоб шоколад і желатин розплавилися, потім акуратно перемішуємо мінімізуючи утворення бульбашок, адже нам потрібна глянцева глазур без нерівностей.
  • За бажанням додаємо харчовий барвник.
  • Накриваємо глазур харчовою плівкою таким чином, щоб вона контактувала з глазур'ю. Це допоможе уникнути утворення плівки на поверхні, від інвертного сиропу.
  • Готувати цю глазур рекомендується за добу до покриття, щоб вона выстоялась і лягла більш рівне.
  • Перед застосуванням її знову слід розмішати блендером і розігріти на водяній бані або в мікрохвильовій печі до робочої температури 30-35 градусів.

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик назвала топ-5 простих і натуральних барвника для великодніх яєць.

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