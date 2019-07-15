ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як гарантовано схуднути: експерт по харчуванню озвучила важливі пункти

Lite » Їжа 15.07.2019 - 14:31
Як гарантовано схуднути: експерт по харчуванню озвучила важливі пункти
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Експерт по схудненню пояснила, навіщо рахувати калорії

Зважувати порції і рахувати калорії – це основа грамотно складеної програми по схудненню, вважає експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина. На сторінці в Instagram вона привела план дій, який допоможе гарантовано скинути зайве і утримати вагу.

Експерт вважає, що вживати їжу "приблизно" і "на око", не варто. Таким чином можна легко перебрати з калоріями.

Дієтолог стверджує, що більшість людей просто не уявляє, скільки насправді вони їдять, тому що вважають тільки основні прийоми їжі, не враховуючи перекусів або прихованих калорій. А вони в сумі можуть потягнути на повноцінний прийом їжі, а то й не один.

Як гарантовано схуднути: експерт по харчуванню озвучила важливі пункти

Ілюстративне фото (pexels.com)

Що робити, щоб гарантовано схуднути:

  • щоб знижувати вагу, треба їсти з дефіцитом калорій;
  • щоб їсти з дефіцитом калорій, потрібно вважати їх;
  • щоб рахувати калорії, потрібно зважувати їжу;
  • щоб зважувати їжу, вам потрібні ваги.

Як гарантовано схуднути: експерт по харчуванню озвучила важливі пункти

Ілюстративне фото (pexels.com)

Кухонні ваги - обов'язковий пункт. Підійде будь-яка модель вагів з платформою, щоб на неї можна було легко поставити чашку або тарілку з їжею. Є маса сучасних моделей, навіть з вбудованими лічильниками калорій. Але підійдуть самі звичайні ваги, краще, звичайно, електронні, вони більш точні.

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Малишева озвучила топ-10 правил для новачків, які задалися метою перейти на правильне харчування.

Раніше дієтолог Світлана Фус розповіла, чому не варто нехтувати сніданком і як він впливає на процес схуднення.

Також фітнес-блогер Ірина Кайданович назвала топ-9 звичок, які допоможуть зробити животик плоским .

Дієтолог розповіла правду про картоплю в меню тих, хто худне: їсти чи не їсти Дієтолог назвала несподівані причини надмірної ваги
Новини України схудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся