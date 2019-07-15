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Как гарантированно похудеть: эксперт по питанию озвучила важные пункты

Lite » Еда 15.07.2019 - 14:31
Как гарантированно похудеть: эксперт по питанию озвучила важные пункты
Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Эксперт по похудению пояснила, зачем считать калории

Взвешивать порции и считать калории – это основа грамотно составленной программы по похудению, считает эксперт по правильному питанию Катя Медушкина. На странице в Instagram она привела план действий, который поможет гарантированно сбросить лишнее и удержать вес.

Эксперт считает, что употреблять пищу "примерно" и "на глаз", не стоит. Таким образом можно легко перебрать с калориями.

Диетолог утверждает, что большинство людей просто не представляет, сколько на самом деле они едят, потому что считают только основные приемы пищи, не учитывая перекусы или скрытые калории. А они в сумме могут потянуть на полноценный прием пищи, а то и не один.

Как гарантированно похудеть: эксперт по питанию озвучила важные пункты

Иллюстративное фото (pexels.com)

Что делать, чтобы гарантированно похудеть:

  • чтобы снижать вес, нужно есть с дефицитом калорий;
  • чтобы есть с дефицитом калорий, нужно их считать;
  • чтобы считать калории, нужно взвешивать еду;
  • чтобы взвешивать еду, вам нужны весы.

Как гарантированно похудеть: эксперт по питанию озвучила важные пункты

Иллюстративное фото (pexels.com)

Кухонные весы - пункт обязательный. Подойдет любая модель весов с платформой, чтобы на нее можно было легко поставить чашку или тарелку с едой. Есть масса навороченных моделей, даже со встроенными счетчиками калорий. Но подойдут самые обычные весы, лучше, конечно, электронные, они более точные.

Напомним, что диетолог Ольга Малышева озвучила топ-10 правил для новичков, которые задались целью перейти на правильное питание.

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