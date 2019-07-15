Как гарантированно похудеть: эксперт по питанию озвучила важные пункты

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Эксперт по похудению пояснила, зачем считать калории

Взвешивать порции и считать калории – это основа грамотно составленной программы по похудению, считает эксперт по правильному питанию Катя Медушкина. На странице в Instagram она привела план действий, который поможет гарантированно сбросить лишнее и удержать вес.

Эксперт считает, что употреблять пищу "примерно" и "на глаз", не стоит. Таким образом можно легко перебрать с калориями.

Диетолог утверждает, что большинство людей просто не представляет, сколько на самом деле они едят, потому что считают только основные приемы пищи, не учитывая перекусы или скрытые калории. А они в сумме могут потянуть на полноценный прием пищи, а то и не один.

Иллюстративное фото (pexels.com) ⠀

Что делать, чтобы гарантированно похудеть:

чтобы снижать вес, нужно есть с дефицитом калорий;

чтобы есть с дефицитом калорий, нужно их считать;

чтобы считать калории, нужно взвешивать еду;

чтобы взвешивать еду, вам нужны весы.

Иллюстративное фото (pexels.com) ⠀

Кухонные весы - пункт обязательный. Подойдет любая модель весов с платформой, чтобы на нее можно было легко поставить чашку или тарелку с едой. Есть масса навороченных моделей, даже со встроенными счетчиками калорий. Но подойдут самые обычные весы, лучше, конечно, электронные, они более точные.

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