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Як не переїдати і не під'їдати протягом дня: прості поради, які працюють

Lite » Їжа 09.05.2020 - 14:11
Як не переїдати і не під'їдати протягом дня: прості поради, які працюють
Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог розповіла, як зберегти стрункість і не перехоплювати зайвого

Нерідко ми їмо занадто багато, самі того не помічаючи - то тут щось перехопив, то там знайшов вкусняшку. В результаті не тільки не худнемо, а можемо ще й поправитися. Як же цього уникнути і впоратися з переїданням? Дієтолог Ольга Усенко, яка раніше навчила вибирати "правильну" каву для тих, що худнуть, поділилася в Instagram простими правилами, які дійсно працюють.

Якщо будете слідувати їм, перестанете під'їдати протягом дня і переїдати в цілому, що позитивно позначиться на фігурі і здоров'ї.

Щоб не під'їдати, потрібно:

1. прибрати всю їжу з видного місця
2. не купувати додому щось смачненьке на всяк випадок
3. викинути все, що може заважати себе тримати у формі

4. коли з'являється думка щось піти взяти на кухні, відволікайте себе: дзвінок другу, книга, прибирання
5. перед будь-яким чимось з'їденим випивайте склянку води

Як не переїдати і не під'їдати протягом дня: прості поради, які працюють

Ілюстративне фото (pexels.com)


А ось що стосується не переїдати, тут складніше, але теж реально приловчитися:

  • всі прийоми їжі ми робимо калорійними і об'ємними
  • всі прийоми їжі ми робимо повноцінними. це означає, що ми не їмо просто яблуко або просто горіхи, ми поєднуємо продукти, щоб отримати потрібну калорійність 350-450 ккал і потрібний обсяг, 300-400 гр за раз
  • якщо немає насичення, то завжди можна з'їсти більше овочів в кожному прийомі їжі

Як не переїдати і не під'їдати протягом дня: прості поради, які працюють

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • правильно підібране КБЖУ допомагає підтримувати ситість
  • можна дробити раціон якщо в цьому є потреба і їсти частіше, щоб було комфортно


Зазвичай ми починаємо під'їдати щось від нудьги, тому намагайтеся себе перемикати в моменти, коли є почуття скукоти або самотності. А ми переїдаємо зазвичай, коли дивимося на екран телефону, тому обов'язково, коли їсте вимикайте і забирайте всі екрани.

Так само важливо красиво сервірувати свою їжу і красиво викладати все на красиві тарілки, наші очі теж їдять.

Як не переїдати і не під'їдати протягом дня: прості поради, які працюють
Ілюстративне фото (pexels.com)

Не купуйте великі тарілки, обманюйте свої очі, нехай порція буде вивалюватися з вашої не дуже великої тарілки, чим ви будете бачити, наскільки мало у вас їжі на вашій великій тарілці.

Нагадаємо, дієтолог Світлана Фус поділилася секретом приготування овочів, щоб вони зберегли свою поживну цінність і залишилися смачними.

Теги Новини України здоровое питаниесхудненнядієтолог
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