Два в одному: топ-5 зігріваючих перекусів для холодної пори року

Експерт розповіла, чому віддати перевагу в міжсезоння
Здорові перекуси взимку і влітку можуть відрізнятися, адже в холодну пору неодмінно хочеться чогось зігріваючого, але без шкоди для фігури. Про те, які варіанти страв вибрати між основними прийомами їжі в міжсезоння розповіла дієтолог-консультант Лора Філіппова, яка дала поради по догляду за тілом в період схуднення. Вона представила в Instagram топ-5 рецептів ідеальних осінньо-зимових перекусів.
В зимовий період хочеться поласувати не тільки чимось ситним і вгамувати відчуття голоду, але і отримати бонус у вигляді зігріваючого ефекту.
Топ-5 ідеальных перекусів в холодну пору:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Також експерт навчила правильно вибирати продукти для здорового повноцінного меню незалежно від пори року.
Чому ж одні люди знаходять купу корисних продуктів, а інші в цьому ж магазині купують одні снеки?
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Фокус уваги! Куди він спрямований? Люди, у яких немає звички на постійній основі вибирати корисні продукти, немає розуміння принципів формування збалансованої тарілки на один прийом їжі, ні навичок здорового раціонального харчування, просто не бачать ці продукти в магазині.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що ж робити? Тренувати усвідомленість споживання їжі, скласти список корисних продуктів, які вам подобаються, перед походом в магазин, задавати собі питання "що хорошого дасть мені ця їжа?", поступово вводити правильні харчові звички у свій спосіб життя назавжди.
Раніше дієтолог Ольга Усенко навчила правильно зважуватися.