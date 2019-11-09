Два в одному: топ-5 зігріваючих перекусів для холодної пори року

Здорові перекуси взимку і влітку можуть відрізнятися, адже в холодну пору неодмінно хочеться чогось зігріваючого, але без шкоди для фігури. Про те, які варіанти страв вибрати між основними прийомами їжі в міжсезоння розповіла дієтолог-консультант Лора Філіппова, яка дала поради по догляду за тілом в період схуднення. Вона представила в Instagram топ-5 рецептів ідеальних осінньо-зимових перекусів.

В зимовий період хочеться поласувати не тільки чимось ситним і вгамувати відчуття голоду, але і отримати бонус у вигляді зігріваючого ефекту.

Топ-5 ідеальных перекусів в холодну пору:

часточки фруктів посипати корицею + трав'яний чай

запечене яблуко + горіхи + 2-3 л. сиру

кава + ч. л. меду + нежирний сир

запечений гарбуз + 2 ч. л. кунжуту + трохи рідкого меду

смужка чорного шоколаду + білий сир + трав'яний чай

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також експерт навчила правильно вибирати продукти для здорового повноцінного меню незалежно від пори року.

Чому ж одні люди знаходять купу корисних продуктів, а інші в цьому ж магазині купують одні снеки?

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Фокус уваги! Куди він спрямований? Люди, у яких немає звички на постійній основі вибирати корисні продукти, немає розуміння принципів формування збалансованої тарілки на один прийом їжі, ні навичок здорового раціонального харчування, просто не бачать ці продукти в магазині.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що ж робити? Тренувати усвідомленість споживання їжі, скласти список корисних продуктів, які вам подобаються, перед походом в магазин, задавати собі питання "що хорошого дасть мені ця їжа?", поступово вводити правильні харчові звички у свій спосіб життя назавжди.

Раніше дієтолог Ольга Усенко навчила правильно зважуватися.