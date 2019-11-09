Два в одном: топ-5 согревающих перекусов для холодного времени года

Здоровые перекусы зимой и летом могут отличаться, ведь в холодное время непременно хочется чего-то согревающего, но без ущерба для фигуры. О том, какие варианты блюд предпочесть между основными приемами пищи в межсезонье рассказала диетолог-консультант Лора Филиппова, которая дала советы по уходу за телом в период похудения. Она представила в Instagram топ-5 рецептов идеальных осенне-зимних перекусов.

В зимний период хочется полакомиться не только чем-то сытным и утоляющим чувство голода, но и получить бонус в виде согревающего эффекта.

Топ-5 идеальных перекусов в холодное время:

дольки фруктов посыпать корицей + травяной чай

запеченное яблоко + орехи + 2-3 л. творога

кофе + ч. л. меда + нежирный сыр

запеченная тыква + 2 ч. л. кунжута + немного жидкого меда

полоска черного шоколада + белый сыр + травяной чай

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также эксперт научила правильно выбирать продукты для здорового полноценного меню вне зависимости от времени года.

Почему же одни люди находят кучу полезных продуктов, а другие в этом же магазине покупают одни снеки?

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Фокус внимания! Куда он направлен? Люди, у которых нет привычки на постоянной основе выбирать полезные продукты, нет понимания принципов формирования сбалансированной тарелки на один прием пищи, нет навыков здорового рационального питания, просто не видят эти продукты в магазине.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что же делать? Тренировать осознанность в еде, составить список полезных продуктов, которые вам нравятся, перед походом в магазин, задавать себе вопрос "что хорошего даст мне эта еда?", постепенно вводить правильные пищевые привычки в свой образ жизни навсегда.

Ранее диетолог Ольга Усенко научила правильно взвешиваться.