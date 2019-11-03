Шкода або користь: експерт розкрила правду про розвантажувальні дні

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нутриціолог роз'яснила, чи варто "розвантажуватися" після переїдання

Після зриву і передания багато намагаються виправити ситуацію, влаштувавши собі розвантажувальний день. Проте чи дійсно вони ефективні і корисні? АнтиПП фітнес-нутриціолог Катя, яка раніше розкрила секрет, як не відмовлятися від солодкого при схудненні, дала докладну відповідь на це питання на своїй сторінці в Instagram.

На думку експерта, розвантажувальні дні, не потрібні - навіть після застілля або переїдання. Далі вона розвінчала пов'язані з ними міфи.

Ефективне і швидке схуднення

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Ну так, воно буде, за рахунок води і вмісту кишечника. Природно, якщо їсти тільки яблука або кефір\чай\воду, звичайно, вага знизиться! Але, упс, вона знову повернеться, як ти почнеш нормально харчуватися

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Якщо ти до цього кілька днів або вчора перебирала з їжею і тут вирішила "розвантажитися" і "почиститися", то це погана ідея. Навіщо кидатися з крайності в крайність?

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Просто ЇЖ НОРМАЛЬНО на наступний день як ні в чому не бувало! Не повинно бути почуття провини! А якщо не хочеш гальмувати свій процес схуднення, то поступово протягом одного або декількох днів просто компенсуй свій "зажор", трохи скоротивши свою норму. Наприклад, на 150-200 Ккал менше, ніж твоя норма на дефіциті.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Але й цього не можна робити! Важливо середньотижневе значення. Якщо весь тиждень ти була умничкой на дефіциті, а вчора переїла на профіцит, то ти не разжирієш моментально від одного переїдання. Просто тебе "заллє" на короткий термін, буде набряк, який дуже скоро пройде.

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Найкращий варіант тут - просто збільш активність - більше гуляй, наприклад. Але НЕ ВІДПРАЦЬОВУЙ це жорстким тренуванням, від цього буде тільки гірше - після нього дико захочеш їсти, якщо, звичайно, тобі не стане погано від перевантаження.

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Ілюстративне фото (pexels.com)

Очищення кишечника від токсинів і шлаків

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Що таке токсини і шлаки і від яких саме організм повинен очиститися завдяки "розвантаженню" або детоксу?

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Це МІФ! Не потрібно намагатися допомогти роботі печінки і всієї видільної системі! Або ти працюєш на хімзаводі по переробці важких металів? А може, плаваєш в ставку біля цього заводу?

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Висновок: розвантажувальні дні НЕ ПОТРІБНІ! Просто їж збалансовано і раціонально, тоді і приводу навіть думати не буде про розвантаження.

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