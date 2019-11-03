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Шкода або користь: експерт розкрила правду про розвантажувальні дні

Lite » Їжа 03.11.2019 - 16:22
Шкода або користь: експерт розкрила правду про розвантажувальні дні
Ілюстративне фото (pexels.com)

Нутриціолог роз'яснила, чи варто "розвантажуватися" після переїдання

Після зриву і передания багато намагаються виправити ситуацію, влаштувавши собі розвантажувальний день. Проте чи дійсно вони ефективні і корисні? АнтиПП фітнес-нутриціолог Катя, яка раніше розкрила секрет, як не відмовлятися від солодкого при схудненні, дала докладну відповідь на це питання на своїй сторінці в Instagram.

На думку експерта, розвантажувальні дні, не потрібні - навіть після застілля або переїдання. Далі вона розвінчала пов'язані з ними міфи.

Ефективне і швидке схуднення

Ну так, воно буде, за рахунок води і вмісту кишечника. Природно, якщо їсти тільки яблука або кефір\чай\воду, звичайно, вага знизиться! Але, упс, вона знову повернеться, як ти почнеш нормально харчуватися

Якщо ти до цього кілька днів або вчора перебирала з їжею і тут вирішила "розвантажитися" і "почиститися", то це погана ідея. Навіщо кидатися з крайності в крайність?

Просто ЇЖ НОРМАЛЬНО на наступний день як ні в чому не бувало! Не повинно бути почуття провини! А якщо не хочеш гальмувати свій процес схуднення, то поступово протягом одного або декількох днів просто компенсуй свій "зажор", трохи скоротивши свою норму. Наприклад, на 150-200 Ккал менше, ніж твоя норма на дефіциті.

Шкода або користь: експерт розкрила правду про розвантажувальні дні
Ілюстративне фото (pexels.com)

Але й цього не можна робити! Важливо середньотижневе значення. Якщо весь тиждень ти була умничкой на дефіциті, а вчора переїла на профіцит, то ти не разжирієш моментально від одного переїдання. Просто тебе "заллє" на короткий термін, буде набряк, який дуже скоро пройде.

Найкращий варіант тут - просто збільш активність - більше гуляй, наприклад. Але НЕ ВІДПРАЦЬОВУЙ це жорстким тренуванням, від цього буде тільки гірше - після нього дико захочеш їсти, якщо, звичайно, тобі не стане погано від перевантаження.

Шкода або користь: експерт розкрила правду про розвантажувальні дні
Ілюстративне фото (pexels.com)

Очищення кишечника від токсинів і шлаків

Що таке токсини і шлаки і від яких саме організм повинен очиститися завдяки "розвантаженню" або детоксу?

Це МІФ! Не потрібно намагатися допомогти роботі печінки і всієї видільної системі! Або ти працюєш на хімзаводі по переробці важких металів? А може, плаваєш в ставку біля цього заводу?

Висновок: розвантажувальні дні НЕ ПОТРІБНІ! Просто їж збалансовано і раціонально, тоді і приводу навіть думати не буде про розвантаження.

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