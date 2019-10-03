Чи отрібні развантажувальні дні: дієтолог вказала на важливі нюанси

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, коли і як варто проводити детокс

Розвантажувальні дні багато тих, хто худне розглядають як необхідний ритуал, що допомагає швидко і надійно прибрати зайві кіло, а зодно і "почистити" організм від шлаків итоксинов. Але чи є в них необхідність і як правильно проводити подібні чистки? На це запитання на сторінці в Instagram відповіла дієтолог Алла Манайкина, яка раніше розповіла про популярні підсолоджувачі.

Якщо у вас правильне здорове харчування, травлення працює "як годинник" і немає жодних проблем - особливої необхідності в них немає, але якщо ви відчуваєте, що організм вимагає розвантаження та відпочинку, можна практикувати розвантажувальний день. Головне, щоб він не провокував дикий апетит на наступний день після розвантаження і сам розвантажувальний день проходив без сильного почуття голоду та інших неприємних відчуттів.

Полегшений варіант - коли розвантажувальний день представляє з себе набір різних овочів і зелені в свіжому вигляді, декількох фруктів і великої кількості води, а також зеленого чаю (наприклад, з імбиром та лимоном). Більш складний варіант - це голодування 24 або 36-годинне.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Коли в організм не надходить абсолютно ніяких продуктів, то очисні процеси значно активізуються. Під час голодування сили організму спрямовані на те, щоб зробити "генеральне прибирання", звідси і лікувальний ефект.

Організм, через відсутність надходження зовнішніх джерел живлення, починає шукати інші резерви. І першим ділом йдуть у утилізацію відмерлі і ослаблені клітини. Цим багато в чому пояснюється ефект голодування. Враховуйте, що 36-годинне (і більше) голодування має певні суворі правила входу і виходу з нього.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також є ряд протипоказань для його проведення. Дуже важливу роль відіграє і психологічний момент: наскільки ви готові до цього і який сенс закладаєте, проводячи це.

Нагадаємо, що експерт по схудненню Катя Медушкина розповіла, як впоратися із зайвими кіло, від яких неможливо позбутися.