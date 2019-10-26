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Дієтолог розвіяла міфи про воду і дала важливі поради для стрункості і здоров'я

Lite » Їжа 26.10.2019 - 08:35
Дієтолог розвіяла міфи про воду і дала важливі поради для стрункості і здоров'я
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, як дізнатися свою норму рідини в день

Питання про кількість рідини протягом дня одне з найбільш спірних і актуальних серед фахівців. Скільки чистої води вважати нормою, коли її краще вживати і чи можна запивати прийом їжі – це теми, які часто зустрічаються для обговорення не тільки серед тих, хто худне. Дієтолог-нутриціолог Олена Коготкова вирішила пролити світло на поширені міфи про воду і дала на сторінці в Instagram кілька важливих порад для тих, хто стежить за здоров'ям і вагою.

Суперечки навколо кількості рідини в раціоні не вщухають. Одні кажуть, що не треба спеціально пити воду, інші наполягають на 3-4 літрах води в день. Ну а про рекомендацію випивати 8 стаканів або 2 літри води чули всі. Але тільки ця порада не враховує стать, вік, рівень активності, кліматичні умови і т. д.

Нутриціологи вчать випивати 30 мл на кг ваги. Тобто при вазі 60 кг жінці потрібно 1800 мл води. Але, повторюся, інші дані не враховуються, що само по собі дивно.

Дієтолог розвіяла міфи про воду і дала важливі поради для стрункості і здоров'я

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт радить орієнтуватися на колір сечі і кількість походів в туалет. Продукти обміну речовин виводяться нирками із сечею. Якщо води недостатньо, сеча має більш темний колір і різкий запах. Якщо води достатньо, то колір сечі майже прозорий. Це норма для здорової людини.

Не забувайте, що слід враховувати не тільки чисту воду. Так, the American Dietetics Association рекомендує середньостатистичній жінці, яка не тренується вживати 2200 мл води, а середньостатистичному чоловікові - 2900 мл води в день, включаючи рідину в продуктах харчування.

Дієтолог розвіяла міфи про воду і дала важливі поради для стрункості і здоров'я
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Висновок: пити треба. Але точно не зациклюватися і не приростати до пляшки з водою, як радять багато дієтологів. Експерт рекомендує почати з 3-4 склянок чистої води в день, один з яких ви будете випивати після пробудження.

Воду можна пити до, під час і після їжі. Ніякого впливу на кислотність і травлення вона не надає. Єдине обмеження – для страждають печією. За рахунок збільшення обсягу їжі в шлунку, збільшиться і тиск у ньому, що може призвести до кислотного рефлюксу. Якщо ж ви здорові, пийте воду спокійно.

Дієтолог розвіяла міфи про воду і дала важливі поради для стрункості і здоров'я

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Раніше дієтолог Олена Кален навчила відрізняти апетит від голоду і розповіла, як перевірити потреби організму.

Нагадаємо, що дієтолог Альбіна Комісарова пояснила головні міфи про продукти, які прийнято вважати ворогами стрункості.

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