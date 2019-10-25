Як відрізнити голод від апетиту: дієтолог поділилася перевіреним лайфхаком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, як не переїдати і розрізняти сигнали організму

Голод і апетит – це не одне і теж. Тому варто навчитися розрізняти сигнали організму, щоб правильно їх трактувати і задовольнити істинну потребу. Для тих, що худнуть це питання особливо актуальне,а також він лежить в основі інтуїтивного харчування. Про те, як не спуать насточящий голод як потреба орагизма від разыграегося апетит розповіла дієтолог Олена Кален в Instagram.

Часто жінки плутають голод з почуттям апетиту, тому з'їдають зайву, непотрібну їжу і не можуть знизити вагу.

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Різницю між голодом і апетитом не просто описати в двох словах. Адже мова йде про відчуття, про розуміння і розпізнавання сигналів свого тіла. Якщо коротко, то голод — це фізіологічний сигнал організму про те, що йому потрібна їжа. Апетит ж — психологічне бажання з'їсти що-то або пожувати.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Наприклад, деякі програми схуднення пропонують пити воду кожен раз, коли людина відчуває голод. Щось на кшталт "Якщо хочеш їсти — випий води. Якщо після води почуття голоду залишається, значить їж".

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Насправді не зовсім так, і цей варіант підходить тільки в тому випадку, якщо людина плутає голод і спрагу. Якщо фізіологічного голоду немає, то бажання щось з'їсти може знову виникнути і після води, тому що є психологічні причини, за яких хочеться їсти без голоду. У кожного вони свої, і з ними треба розбиратись.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Голод краще перевіряти шматочком їжі. Покладіть маленький шматочок їжі в рот і зверніть увагу, як шлунок реагує на нього, дійсно голод? Адже голод — це сигнал про те, що тілу потрібна їжа, а не вода.

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