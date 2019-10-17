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Доступна заміна: дієтолог розвіяла міфи про модні суперфуди

Lite » Їжа 17.10.2019 - 08:35
Доступна заміна: дієтолог розвіяла міфи про модні суперфуди
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як отримати маскимум користі від звичних продуктів

Ягоди годжі, насіння чіа, кокосове масло, полба чай матча – назва цих суперфудів у всіх на слуху. Існує думка, що ці продукти носять особливу користь для фігури і здоров'я, звідси ж поширена помилка про те, що правильне харчування – це дорого і доступно далеко не всім. Дієтолог Альбіна Комісарова в instagram розвінчала головні міфи про суперфуди і розповіла, що їх легко можна замінити. До речі, раніше експерт назвала 10 помилок тих, хто мріє позбутися зайвих кіло.

Багато тих, хто худне впевнені, що здорове харчування це:
а) дорого,
б) вимагає особливих продуктів.

Але можна легко харчуватися здорово і дешево, а от про особливі продукти варто поговорити детальніше.

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  • Кіноа, полбу та дикий рис відмінно замінить гречка, пшонка і вівсянка. Все це цільнозернові крупи і абсолютно взаємозамінні.

Доступна заміна: дієтолог розвіяла міфи про модні суперфуди

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Звичайне молоко не варто замінювати дорогим безлактозным або рослинним, якщо у вас немає непереносимості. При помірному споживанні, ніякої різниці для ваги і здоров'я тут немає.
  • Матчу чай також містить кофеїн (чомусь багато хто намагається перейти з кавою на матчу, що не має сенсу) і корисний не більше, ніж зелений чай. Якщо ви її любите - відмінно, але відмовлятися навмисне від кави, якщо його любите - неправильно, здоровій людині можна до 4 чашок кави на добу, виняток – вагітні.

Доступна заміна: дієтолог розвіяла міфи про модні суперфуди

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Немає особливих переваг перед різними видами борошна. Рисова, пшенична, вівсяна - вид зовсім не важливий! Важливо вибирати шпалерну або цільнозернове борошно, а вигляд її на ваш смак.
  • Світ пп-блогерів твердить нам, що треба купувати кокосове масло, олію авокадо, кунжутна, але, по суті, в тій кількості, що ми його споживаємо, значущої різниці в користі немає. Смажити можна на топленому вершковому маслі, воно також термоустійке, а в салати додавати оливкову олію.

Доступна заміна: дієтолог розвіяла міфи про модні суперфуди

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • І останнє: спіруліна. Амінокислоти, мінерали, вітаміни... Але в яйці або склянці молока користі буде не менше. А якщо ви все одно хочете отримати максимум користі, то доведеться з'їдати її по 100 грам, щоб у цьому був сенс.

Нагадаємо, що дієтолог Наталія Кошкіна поділилася інструкцією, як скинути вагу в повсякденному житті.

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