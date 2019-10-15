Омолодження і стрункість: 7 важливих причин, чому варто їсти авокадо

Дієтолог також розповіла про особливості вживання фрукта
Останнім часом багато дієтологів говорять про унікальні властивості авокадо і його неоціненну користь для здоров'я. Все про шкоду і користь "аллігаторової груші", а також про особливості вибору стиглого фрукта розповіла на своїй сторінці в instagram дієтолог Олена Кален, яка поділилася правилами легкого переходу на здорове харчування.
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7 важливих причин, чому варто їсти авокадо:
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Унікальний вітамінний склад. Авокадо — джерело вітамінів і мінералів. В його складі містяться вітаміни групи А, В, К, Р, С. З мінералів в ньому ви знайдете магній, фосфор і калій. Окремо хочеться відзначити калій, оскільки його зміст в 100 грамах фрукта становить 14% від добової норми.
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Протизапальний ефект. При регулярному вживанні фрукта зміцнюється імунітет, проходять хронічні запалення і знижується ризик розвитку артриту. Це відбувається за рахунок високого вмісту антиоксидантів, жирних спиртів і каротиноїдів.
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Омолодження і стрункість. У м'якоті авокадо міститься сквален — антиоксидант, який грає важливу роль у підтримці пружності підшкірно-жирової клітковини. При щоденному вживанні авокадо ваша шкіра стане більш пружною і гладкою вже через кілька тижнів.
Ілюстративне фото (instagram.com/elenakalen)⠀
Фрукт сприяє зниженню ваги. Незважаючи на чималеньку калорійність — 214 ккал в 100 грамах — в ньому міститься багато клітковини. Вживання клітковини нормалізує роботу ШЛУНКОВО-кишкового тракту, прискорюють метаболізм і благотворно впливає на гормональний фон.
Ілюстративне фото (instagram.com/elenakalen)
Також експерт розповіла, коли авокадо вживати не варто та як правильно вибирати цей фрукт.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Особливості смаку і вибору стиглого авокадо:
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Смак стиглого фрукта маслянистий і нейтральний. В залежності від сорту можна відчути горіхові і трав'янисті нотки. Деякі люди відзначають, що авокадо схожий на вершкове масло без аромату молока.
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Щоб вибрати стиглий фрукт, зверніть увагу на:
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1. Колір і структуру шкірки. Вона повинна бути темно-зеленій, без плям, шорстка і щільна.
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2. Стук кісточки. Якщо при струшуванні ви чуєте стукіт, значить, фрукт стиглий.
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3. Вм'ятину при натисканні. Зрілий плід повинен піддаватися тиску, але швидко відновлювати форму. Якщо вм'ятина залишається, авокадо перезріло.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Авокадо справді корисний фрукт. В ньому мінімальну кількість цукру, безліч вітамінів і мікроелементів. Але, як і будь-який продукт, употрелять його важливо з розумом — вибирати тільки дозрілі плоди і не переїдати. Незважаючи на неоціненні переваги, будь-який, навіть самий корисний продукт може завдати шкоди при надмірному вживанні без почуття голоду.
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