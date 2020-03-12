Дієтолог розповіла, як знизити тягу до солодкого і скоротити цукор в раціоні

Цукор в надлишку дійсно шкідливий і викликає залежність - це вже підтверджені факти. Проте, запевняє дієтолог Elena_goodfood, яка раніше підказала 10 простих кроків для початку процесу зниження ваги, бажання солодкого можна тримати під контролем і таким чином скоротити його вживання. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

⠀

При цьому мова йде саме про цукор. Цукор - продукт промислової переробки. Прості цукри - містяться в багатьох природних продуктах, до них розпадаються складні вуглеводи.

⠀

План дій, щоб знизити тягу до солодкого:

⠀

1.Найважливіше! Проаналізувати та переглянути раціон

⠀

Ми хочемо солодкого, коли не вистачає енергії. А глюкоза - найпростіший спосіб її отримання.

⠀

Ваш раціон повинен бути достатнім по калорійності (max дефіцит - 20%) і містити належну кількість вуглеводів.

2-3 г на кг ваги при зниженні і від 3 г на підтримці.

Крупи мінімум двічі в день, хліб/хлібці, 2-3 фрукта дуже важливі

⠀

Абсолютна більшість солодкоїжок з подивом виявляють, що солодкого після тижня харчування по меню не хочеться.

⠀

2. Робота над мотивацією і звичкою

⠀

Рекомендую подивитися:

•фільм «Цукор», реж.Деймон Гамо

•фільм «Теорія змови. Харчовий наркотик - цукор»

⠀

І провести наступну вправу. Вдумливо напишіть min 10 причин, чому хочете попрощатися з залежністю.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Слідкуйте за тим, що потрапляє в холодильник

Багато хто думає, що не їдять цукор, а насправді споживають його пристойно.

Ось список продуктів і найменувань, під якими ховається цукор. Вивчайте склад!

Ілюстративне фото (instagram.com/elena_goodfood)

⠀

Чим замінити цукор?



Ілюстративне фото (instagram.com/elena_goodfood)⠀

У цих продуктах містяться природні, елементи, в т. ч вітаміни, мінерали.

Але це не означає, що можна об'їдатися медом або сухофруктами.

⠀

Прості вуглеводи в розмірі 10%-15% від загальної частки вуглеводів нам потрібні. Вони беруть участь в роботі гормональної системи, дають швидку енергію. Незамінні, для швидкого відновлення сил. Але і улюблену солодкість в ці 10-15% вписати, звичайно, можна.

Раніше дієтолог Евеліна Авраменко розповіла про роль води в процесі схуднення і навела цікаві дані досліджень.