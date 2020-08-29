Дієтолог розповіла, чи можна пити воду під час їжі

Вже стільки років ходить міф, що вода, прийнята під час/після їжі розбавляє шлункові ферменти і кислоти, а також перешкоджає травленню. Дієтолог Алла Манайкіна вирішила розвіяти популярні міфи і розставити всі крапки над "i" в цьому питанні.

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1. На тлі наявних наукових даних про фізіологію людини, цей догмат виглядає щонайменше безглуздо. Враховуючи, що багато хімічних реакцій, що відбуваються за участю травних ферментів, насправді якраз навпаки потребують води. Власне кажучи, з води складаються і слина та шлунковий сік.

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2. Відповідь і в анатомії шлунка: функціонально шлунок поділяють на проксимальний відділ (функція зберігання їжі) і дистальний відділ (функція перемішування і переробки). При надходженні порції їжі в шлунок щодо тверді її компоненти розташовуються шарами, а рідина і шлунковий сік обтікають їх зовні і надходять у дистальний відділ шлунка, рідина швидко евакуюється в дванадцятипалу кишку і її обсяг у шлунку експоненціально зменшується.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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3. Вода, що приймається під час їжі (як і відразу перед/після їжі), не робить якого-небудь значимого впливу на кислотність (pH) у шлунку, ні на роботу ферментів в шлунковому соку. Шлунок досить складний механізм, який у здорової людини, цілком здатний самостійно регулювати необхідну концентрацію шлункового соку.

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ВИСНОВОК:

Пийте воду, коли хочете: до їжі, відразу після, під час, безпосередньо перед їжею. Дотримуйтесь розумну міру, не вливайте по літру і більше води, вона просто не буде встигати йти з шлунка, але на кислотність і травлення це істотно впливати не буде.

Тому, якщо ви відчуваєте себе добре, запиваючи їжу водою або за чашкою чаю/кави після сніданку, то можете спокійно продовжувати це робити.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Олена Коготкова назвала топ-10 способів урізати калорійність меню.