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Дієтолог розповіла, чи можна пити воду під час їжі

Автор: Марина Настевич

Експерт розвінчала популярні міфи

Вже стільки років ходить міф, що вода, прийнята під час/після їжі розбавляє шлункові ферменти і кислоти, а також перешкоджає травленню. Дієтолог Алла Манайкіна вирішила розвіяти популярні міфи і розставити всі крапки над "i" в цьому питанні.

1. На тлі наявних наукових даних про фізіологію людини, цей догмат виглядає щонайменше безглуздо. Враховуючи, що багато хімічних реакцій, що відбуваються за участю травних ферментів, насправді якраз навпаки потребують води. Власне кажучи, з води складаються і слина та шлунковий сік.

2. Відповідь і в анатомії шлунка: функціонально шлунок поділяють на проксимальний відділ (функція зберігання їжі) і дистальний відділ (функція перемішування і переробки). При надходженні порції їжі в шлунок щодо тверді її компоненти розташовуються шарами, а рідина і шлунковий сік обтікають їх зовні і надходять у дистальний відділ шлунка, рідина швидко евакуюється в дванадцятипалу кишку і її обсяг у шлунку експоненціально зменшується.

Ілюстративне фото (pexels.com)


3. Вода, що приймається під час їжі (як і відразу перед/після їжі), не робить якого-небудь значимого впливу на кислотність (pH) у шлунку, ні на роботу ферментів в шлунковому соку. Шлунок досить складний механізм, який у здорової людини, цілком здатний самостійно регулювати необхідну концентрацію шлункового соку.

ВИСНОВОК:

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Пийте воду, коли хочете: до їжі, відразу після, під час, безпосередньо перед їжею. Дотримуйтесь розумну міру, не вливайте по літру і більше води, вона просто не буде встигати йти з шлунка, але на кислотність і травлення це істотно впливати не буде.

Тому, якщо ви відчуваєте себе добре, запиваючи їжу водою або за чашкою чаю/кави після сніданку, то можете спокійно продовжувати це робити.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Олена Коготкова назвала топ-10 способів урізати калорійність меню.

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