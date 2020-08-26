Приберіть це негайно: топ-9 продуктів, які варто виключити при схудненні

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Спеціаліст перерахувала групи продуктів, про які варто забути на правильному харчуванні

Перехід до здорової їжі і нового правильного режиму харчування під час схуднення – процес непростий і не швидкий, а поступовий. Важливо знати, від яких груп продуктів слід безжально відмовитися і виключити їх з раціону зовсім. Дієтолог Ольга Усенко перерахувала топ-9 страв, про які варто забути.

Якщо на правильне харчування і схуднення переходити поступово, то це буде в рази краще і легше. Свідомість людини не може перебудуватися за день, але поступово крок за кроком розбудовувати свій раціон і свій підхід до їжі допоможе. Топ-9 продуктів, від яких варто відмовитися:

1.Соуси - будь-які салати ми замовляємо без соусу

2. "Поливалки" на всіх блюдах - це можуть бути бальзамики і сиропи, це можуть бути джеми, яких не багато, але вони є

3. Вироби з білого борошна в будь-яких варіантах: млинці, булки, хліб, білі тости

4. Деякі крупи: манна, кукурудзяна, вівсяна каша швидкого приготування, білий рис шліфований

5.Вершки і сметана

6. Майонез

7. Морозиво, торти, шоколад менше 80% какао, цукерки, тістечка

8.Солодкі напої, солодкі кавові напої, соки (тільки іноді фреш)

9.Ковбаси, сосиски, консерви в олії

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Правильне харчування це трохи глибше, ніж виключення всього, що очевидно не підходить.

До правильного харчування не належить вся кисломолочна продукція, яка стоїть на полицях, з наповнювачами і цукром в складі. Тільки натуральні варіанти без добавок.

До правильного харчування не відноситься поглинання фруктів кілограмами

До правильного харчування не відноситься поглинання сухофруктів безмежно

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

До правильного харчування не відносяться (в більшості) фітнес-батончики, протеїнові батончики і всякі такі штучки, склад яких не підходить під пп. Якщо постаратися і знайти без цукру і тд, це інша розмова

До правильного харчування не відносяться горіхи постійно і необмежено.

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