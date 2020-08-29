Диетолог рассказала, можно ли пить воду во время еды

Уже столько лет ходит миф, что вода, принятая во время/после еды разбавляет желудочные ферменты и кислоты, а также препятствует пищеварению. Диетолог Алла Манайкина решила развенчать популярные мифы и расставить все точки над "i" в данном вопросе.

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1. На фоне имеющихся научных данных о физиологии человека, этот догмат выглядит по меньшей мере нелепо. Учитывая, что многие химические реакции, происходящие при участии пищеварительных ферментов, на самом деле как раз наоборот нуждаются в воде. Собственно говоря, из воды состоят и слюна и желудочный сок.

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2. Ответ и в анатомии желудка: функционально желудок разделяют на проксимальный отдел (функция хранения пищи) и дистальный отдел (функция перемешивания и переработки). При поступлении порции пищи в желудок относительно твердые её компоненты располагаются слоями, а жидкость и желудочный сок обтекают их снаружи и поступают в дистальный отдел желудка, жидкость быстро эвакуируется в двенадцатиперстную кишку и ее объем в желудке экспоненциально уменьшается.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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3. Вода, принимаемая во время еды (как и сразу перед/после еды), не оказывает какого-либо значимого влияния ни на кислотность (уровень pH) в желудке, ни на работу ферментов в желудочном соке. Желудок довольно сложный механизм, который у здорового человека, вполне способен самостоятельно регулировать необходимую концентрацию желудочного сока.

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ВЫВОД:

Пейте воду, когда хотите: до еды, сразу после, во время, непосредственно перед едой. Соблюдайте разумную меру, не вливайте по литру и более воды, она просто не будет успевать уходить из желудка, но на кислотность и пищеварение это существенно влиять не будет.

Поэтому, если вы чувствуете себя хорошо, запивая еду водой или за чашкой чая/кофе после завтрака, то можете спокойно продолжать это делать.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее диетолог Алена Коготкова назвала топ-10 способов урезать калорийность меню.