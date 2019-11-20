Як швидко спалити жир: нутриціолог розвінчала основні міфи

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, чи дійсно існують жироспалювальні засоби

Багатьох дратує думка, що схуднути можна тільки через 3 або 5 місяців. А адже хочеться виглядати добре вже сьогодні! І тоді приходять в голову думки про чудесні жироспалювальні засоби, які прискорять процес. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розкрила формулу плоского живота, на своїй сторінці в Instagram розвіяла міфи про популярні методи швидкого "спалювання" жиру.

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Експерт зазначила, що найголовніший секрет жироспалювання - ДЕФІЦИТ КАЛОРІЙ. Якщо ви з'їли менше калорій, ніж витратили протягом дня, то брак енергії організм компенсує з жирових запасів. І ніяк інакше. Якщо ви не підтримуєте дефіцит, то ніякі інші способи ваш жир не витратять.

Також вона пройшлася по іншим засобам, які нібито допомагають у цьому процесі.

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Ананаси - мають свою калорійність, їх потрібно враховувати в лічильнику калорій.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Таблетки для схуднення існують і працюють. Однак ніякого жироспалювального ефекту у них немає. Принцип роботи таблеток для схуднення - це вплив на вашу нервову систему і відділи головного мозку, які знижують почуття голоду. Таблетки мають серйозні побічні ефекти. Після скасування таблеток апетит перестає піддаватися контролю.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Протеїнові коктейлі. Відмінні помічники в схудненні, з ними легко підтримувати дефіцит калорій, т. я. вони ситні за рахунок високого вмісту білка і мають невисоку калорійність - від 100 ккал на 1 порцію. Якщо ви будете їсти торти протягом дня, то коктейлі ніяк не допоможуть вам схуднути. Підрахунок калорій ніхто не відміняв.

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Антицелюлітні масажі та обгортання покращують якість шкіри, допомагають опрацювати проблемні місця. Але без підтримки дефіциту калорій, ваш жир залишиться при вас.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Нутриціолог застерігає від помилок, які можуть привести не тільки до витрати грошей, але і до втрати здоров'я. Збалансоване харчування з підрахунком КБЖУ, більше руху і води і дотримання режиму дня допоможуть знизити вагу безпечно і назавжди.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше дієтолог Олена Кален розповіла, як вживати горіхи, щоб отримати максимум користі.

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