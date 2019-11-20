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Як швидко спалити жир: нутриціолог розвінчала основні міфи

Lite » Краса 20.11.2019 - 08:36
Як швидко спалити жир: нутриціолог розвінчала основні міфи
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, чи дійсно існують жироспалювальні засоби

Багатьох дратує думка, що схуднути можна тільки через 3 або 5 місяців. А адже хочеться виглядати добре вже сьогодні! І тоді приходять в голову думки про чудесні жироспалювальні засоби, які прискорять процес. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розкрила формулу плоского живота, на своїй сторінці в Instagram розвіяла міфи про популярні методи швидкого "спалювання" жиру.

Експерт зазначила, що найголовніший секрет жироспалювання - ДЕФІЦИТ КАЛОРІЙ. Якщо ви з'їли менше калорій, ніж витратили протягом дня, то брак енергії організм компенсує з жирових запасів. І ніяк інакше. Якщо ви не підтримуєте дефіцит, то ніякі інші способи ваш жир не витратять.

Також вона пройшлася по іншим засобам, які нібито допомагають у цьому процесі.

Ананаси - мають свою калорійність, їх потрібно враховувати в лічильнику калорій.

Як швидко спалити жир: нутриціолог розвінчала основні міфи

Ілюстративне фото (pexels.com)

Таблетки для схуднення існують і працюють. Однак ніякого жироспалювального ефекту у них немає. Принцип роботи таблеток для схуднення - це вплив на вашу нервову систему і відділи головного мозку, які знижують почуття голоду. Таблетки мають серйозні побічні ефекти. Після скасування таблеток апетит перестає піддаватися контролю.

Як швидко спалити жир: нутриціолог розвінчала основні міфи

Ілюстративне фото (pexels.com)


Протеїнові коктейлі. Відмінні помічники в схудненні, з ними легко підтримувати дефіцит калорій, т. я. вони ситні за рахунок високого вмісту білка і мають невисоку калорійність - від 100 ккал на 1 порцію. Якщо ви будете їсти торти протягом дня, то коктейлі ніяк не допоможуть вам схуднути. Підрахунок калорій ніхто не відміняв.

Антицелюлітні масажі та обгортання покращують якість шкіри, допомагають опрацювати проблемні місця. Але без підтримки дефіциту калорій, ваш жир залишиться при вас.

Як швидко спалити жир: нутриціолог розвінчала основні міфи
Ілюстративне фото (pexels.com)

Нутриціолог застерігає від помилок, які можуть привести не тільки до витрати грошей, але і до втрати здоров'я. Збалансоване харчування з підрахунком КБЖУ, більше руху і води і дотримання режиму дня допоможуть знизити вагу безпечно і назавжди.

Як швидко спалити жир: нутриціолог розвінчала основні міфи

Ілюстративне фото (pexels.com)

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