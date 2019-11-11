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Як не переїдати на ніч: ефективні поради дієтолога

Lite » Їжа 11.11.2019 - 15:31
Як не переїдати на ніч: ефективні поради дієтолога
Мал

Експерт розповіла, як утриматися від "вечірнього жора"

Справа до півночі, а до вас, за звичкою, заглянув у гості скажений апетит і вимагає терміново вдатися до гріха обжерливості? Так ви точно не схуднете! Як же впоратися з проблемою? Дієтолог Алла Поніматкина, яка раніше перерахувала здорові продукти, які дуже калорійні, дала ефективні поради від "вечірнього жора" на своїй сторінці в Instagram.

Отже, що робити, щоб не переїдати на ніч:

Не голодуйте вдень, привчіть себе правильно їсти! Не пропускайте обід і вечерю, порції повинні бути достатньо великими. Тоді не захочеться їсти на ніч.

2 білки від яйця, у 2 шт всього 34 Ккалл і 0 г вуглеводів, зате білка достатньо і спиш зі спокійною совістю.

Як не переїдати на ніч: ефективні поради дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Вода, краще пару стаканів, спосіб недовговічний, дає відстрочку хвилин на 20, тому бажано відразу заснути. Але не потрібно зловживати вживанням рідини, якщо вас турбує вранці набряклість.

Як не переїдати на ніч: ефективні поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)


Почистіть зуби. Мозок сприймає це як сигнал, що їжі сьогодні не буде.

Як не переїдати на ніч: ефективні поради дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Контролюйте свій апетит і тримайте себе в руках. Ви - те, що ви їсте.

"Чоловіки люблять очима, що б вони там не говорили про духовний зв'язок з вами", - підсумувала експерт.

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