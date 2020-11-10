Дієтолог розкрила правду про модне кокосове масло і масло гхі: чи варто платити більше

Дієтолог розвінчала головні міфи про популярні суперфуди
Поборники здорового органічного харчування все частіше закликають відмовитися від традиційних видів масел на користь більш екзотичних варіантів: кокосового масла, масла гхі, кунжутного і т. д. Але чи варто переплачувати і чи справді ці продукти – справжня панацея? На це питання відповіла дієтолог Альбіна Комісарова.
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На сьогоднішній день найбільшу популярність завоювали 2 види масла: кокосове та гхі. Чим корисно кокосове масло:
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Тепер про масло гхі:
Але в чому різниця між звичайним топленим маслом і маслом гхі? Теоретично, масло гхі довше томиться, довше зберігається, зберігає трохи більше вітамінів і мінералів, але:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ні, масло гхі нічого не лікує, це з розряду для тих, хто вірить у чари, аутоімунні протоколи і повністю відкидає науку, посилаючись на крихітні неякісні дослідження.
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Висновок: топлене масло і гхі практично теж саме. Ви можете зробити таке масло вдома, і це буде набагато дешевше і не менш корисно.
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