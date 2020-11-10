Дієтолог розкрила правду про модне кокосове масло і масло гхі: чи варто платити більше

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог розвінчала головні міфи про популярні суперфуди

Поборники здорового органічного харчування все частіше закликають відмовитися від традиційних видів масел на користь більш екзотичних варіантів: кокосового масла, масла гхі, кунжутного і т. д. Але чи варто переплачувати і чи справді ці продукти – справжня панацея? На це питання відповіла дієтолог Альбіна Комісарова.

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На сьогоднішній день найбільшу популярність завоювали 2 види масла: кокосове та гхі. Чим корисно кокосове масло:

воно містить насичених жирів більше, ніж у вершковому маслі

це не означає, що його не можна їсти, просто їмо помірно і чергуємо з іншими маслами

не смажимо на нерафінованому кокосовому маслі, яке найчастіше купують. Смажити краще на рафінованому, щоб мінімізувати вироблення канцерогенів.

не молимося на нього, бо це таке ж масло, не треба з ним пити бронекофе і збільшувати калорійність свого раціону.

⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тепер про масло гхі:

це топлене вершкове масло, витоки якого йдуть з Індії, де вона активно використовується в аюрведі

після витоплювання з нього видаляють частину жиру, пахту, білки і виходить смачне і дороге масло, яке довго зберігається

у нього дуже висока точка димлення, а значить, воно відмінно підходить для смаження

Але в чому різниця між звичайним топленим маслом і маслом гхі? Теоретично, масло гхі довше томиться, довше зберігається, зберігає трохи більше вітамінів і мінералів, але:

знайти таке масло дуже складно

у тій кількості, що ми їмо масло, різниця у вітамінах статистично не значима

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ні, масло гхі нічого не лікує, це з розряду для тих, хто вірить у чари, аутоімунні протоколи і повністю відкидає науку, посилаючись на крихітні неякісні дослідження.

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Висновок: топлене масло і гхі практично теж саме. Ви можете зробити таке масло вдома, і це буде набагато дешевше і не менш корисно.

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