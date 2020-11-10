Диетолог раскрыла правду про модное кокосове масло и масло гхи и: стоит ли платить больше

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог развенчала главные мифы о популярных суперфудах

Приверженцы здорового оранического питания все чаще призывают отказаться от традиционных видов масел в пользу более экзотических вариантов: кокосового масла, масла гхи, кунжутного и т.д. Но стоит и переплачивать и действительно ли эти продукты – настоящая панацея? На этот вопрос ответила диетолог Альбина Комиссарова.

⠀

На сегодняшний день самую большую популярность завоевали 2 вида масла: кокосовое и гхи. Чем полезно кокосове масло:

оно содержит насыщенных жиров больше, чем в сливочном масле

это не значит, что его нельзя есть, просто едим умеренно и чередуем с другими маслами

не жарим на нерафинированном кокосовом масле, которое чаще всего и покупают. Жарить лучше всего на рафинированном, чтобы минимизировать выработку канцерогенов.

не молимся на него, потому что это такое же масло, не надо с ним пить бронекофе и увеличивать калорийность своего рациона.

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Теперь про масло гхи:

это топленое сливочное масло, истоки которого идут из Индии, где оно активно используется в аюрведе

после вытапливания из него удаляют часть жира, пахту, белки и получается вкусное и дорогое масло, которое долго хранится

у него очень высокая точка дымления, а значит, оно отлично подходит для жарки

Но в чем разница между обычным топленым маслом и маслом гхи? Теоретически, масло гхи дольше томится, дольше хранится, сохраняет чуть больше витаминов и минералов, но:

найти такое масло очень сложно

в том количестве, что мы едим масло, разница в витаминах статистически не значима

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нет, масло гхи ничего не лечит, это из разряда для тех, кто верит в волшебство, аутоиммунные протоколы и полностью отвергает науку, ссылаясь на крохотные некачественные исследования.

⠀

Вывод: топленое масло и гхи практически тоже самое. Вы можете сделать такое масло дома, и это будет намного дешевле и не менее полезно.

Напомним, что ранее диетолог Светлана Фус рассказала всю правду об употреблении лимонов.

К слову, диетолог Тиана Фиалкова назвала овощи для женщин, которые помогут нормализовать вес и станут отличной профилактикой многих заболеваний.