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Диетолог раскрыла правду про модное кокосове масло и масло гхи и: стоит ли платить больше

Вторник 10 ноября 2020 12:49
Диетолог раскрыла правду про модное кокосове масло и масло гхи и: стоит ли платить больше
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Диетолог развенчала главные мифы о популярных суперфудах

Приверженцы здорового оранического питания все чаще призывают отказаться от традиционных видов масел в пользу более экзотических вариантов: кокосового масла, масла гхи, кунжутного и т.д. Но стоит и переплачивать и действительно ли эти продукты – настоящая панацея? На этот вопрос ответила диетолог Альбина Комиссарова.

На сегодняшний день самую большую популярность завоевали 2 вида масла: кокосовое и гхи. Чем полезно кокосове масло:

  • оно содержит насыщенных жиров больше, чем в сливочном масле
  • это не значит, что его нельзя есть, просто едим умеренно и чередуем с другими маслами
  • не жарим на нерафинированном кокосовом масле, которое чаще всего и покупают. Жарить лучше всего на рафинированном, чтобы минимизировать выработку канцерогенов.
  • не молимся на него, потому что это такое же масло, не надо с ним пить бронекофе и увеличивать калорийность своего рациона.

Диетолог раскрыла правду про модное кокосове масло и масло гхи и: стоит ли платить больше

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Теперь про масло гхи:

  • это топленое сливочное масло, истоки которого идут из Индии, где оно активно используется в аюрведе
  • после вытапливания из него удаляют часть жира, пахту, белки и получается вкусное и дорогое масло, которое долго хранится
  • у него очень высокая точка дымления, а значит, оно отлично подходит для жарки

Но в чем разница между обычным топленым маслом и маслом гхи? Теоретически, масло гхи дольше томится, дольше хранится, сохраняет чуть больше витаминов и минералов, но:

  • найти такое масло очень сложно
  • в том количестве, что мы едим масло, разница в витаминах статистически не значима

Диетолог раскрыла правду про модное кокосове масло и масло гхи и: стоит ли платить больше

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нет, масло гхи ничего не лечит, это из разряда для тех, кто верит в волшебство, аутоиммунные протоколы и полностью отвергает науку, ссылаясь на крохотные некачественные исследования.

Вывод: топленое масло и гхи практически тоже самое. Вы можете сделать такое масло дома, и это будет намного дешевле и не менее полезно.

Напомним, что ранее диетолог Светлана Фус рассказала всю правду об употреблении лимонов.

К слову, диетолог Тиана Фиалкова назвала овощи для женщин, которые помогут нормализовать вес и станут отличной профилактикой многих заболеваний.

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