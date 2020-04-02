Дієтичний десерт з яблук від Юлії Панкової

Ведуча Нового каналу ділиться рецептом простий і корисної смакоти
Є люди, які не можуть уявити свого життя без солодкого. Хтось насолоджується смаком, а інші заїдають стрес та паніку. За час карантину, мабуть, у більшості українців з’явилася залежність від так званого гормону щастя. Що ж робити з цією пристрастю?
Ведуча проекту «Ревізор» на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова рекомендує не відмовляти собі у солоденькому.
– Я проти магазинних солодощів, – каже ведуча Нового каналу. – Усі шоколадки, батончики, цукерочки в яскравих обгортках, на жаль, не мають жодної користі. Там лише транс-жири, емульгатори та ароматизатори. Власне, від цього і збільшується вага. Я за «гормон щастя» власного приготування. Коли ви знаєте, які інгредієнти використовуєте та в яких умовах готуєте. Сьогодні хочу поділитися простим, але дуже корисним рецептом – це яблучка, запечені з медом, горіхами та корицею.
Склад:
Приготування:
– Приємного апетиту і гарного дня, – бажає вам ведуча Нового каналу!