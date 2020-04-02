Дієтичний десерт з яблук від Юлії Панкової

Є люди, які не можуть уявити свого життя без солодкого. Хтось насолоджується смаком, а інші заїдають стрес та паніку. За час карантину, мабуть, у більшості українців з’явилася залежність від так званого гормону щастя. Що ж робити з цією пристрастю?

Ведуча проекту «Ревізор» на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова рекомендує не відмовляти собі у солоденькому.

– Я проти магазинних солодощів, – каже ведуча Нового каналу. – Усі шоколадки, батончики, цукерочки в яскравих обгортках, на жаль, не мають жодної користі. Там лише транс-жири, емульгатори та ароматизатори. Власне, від цього і збільшується вага. Я за «гормон щастя» власного приготування. Коли ви знаєте, які інгредієнти використовуєте та в яких умовах готуєте. Сьогодні хочу поділитися простим, але дуже корисним рецептом – це яблучка, запечені з медом, горіхами та корицею.

Склад:

7 шт. яблук

190 г родзинок

7 ч. л. меду

14 шт. горіхів

7 ч. л. цукру

3 ч. л. кориці

2 ст. л. Коньяку

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Приготування:

Яблука проколіть виделкою по всій поверхні. Промийте родзинки, скропіть їх коньяком та залиште на 30 хвилин. Виріжте серцевину та частково м’якоть яблука. Покладіть всередину кожного яблука по 1 ч. л. меду та родзинок і два горіхи. Зверху посипте цукром та корицею. На дно форми налийте води, приблизно 1 см, викладіть яблука і поставте в духовку. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин.

– Приємного апетиту і гарного дня, – бажає вам ведуча Нового каналу!