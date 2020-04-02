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Супер мама і господиня: Оля Полякова показала, як приготувати смачні домашні бургери (відео)

Lite » Їжа 02.04.2020 - 09:46
Супер мама і господиня: Оля Полякова показала, як приготувати смачні домашні бургери (відео)
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова зняла на відео весь процес приготування

Оля Полякова на час карантину через коронавірус, як і інші українські зірки, змушена була скасувати концерти. Нагадаємо, що карантин в Україні продовжено до 24 квітня! Щоб не занудьгувати самій і якось розважити своїх шанувальників Полякова вирішила ледь не все своє життя вивести в онлайн-режим! Тепер українська "Королева ночі" в прямих ефірах показує, як готує, тренується, спілкується з іншими знаменитостями і т. д. Як правило, своїй зірковій мамі допомагають її дочки — 15-річна Маша і 8-річна Аліса. До речі, Аліса дуже любить показати свій складний характер. Днями Полякова в черговий раз похвалилася своїми кулінарними талантами — співачка приготувала домашні бургери.

В цей раз мамі допомагала Маша. Як зазвичай, на своїй instagram-сторінці Полякова показала докладний рецепт приготування бургерів. Особливу увагу Оля приділила приготуванню булочок.

Супер мама і господиня: Оля Полякова показала, як приготувати смачні домашні бургери (відео)

Супер мама і господиня: Оля Полякова показала, як приготувати смачні домашні бургери (відео)

Скріншоти: instagram.com/polyakovamusic

Для приготування булочок насамперед необхідно зробити опару. Оля бере пару ложок борошна, чайну ложку дріжджів і молоко. При цьому Оля зазначає, що не знає точної рецептури і все бере "на око".

Опара повинна бути по консистенції як густа сметана. Потім її необхідно поставити в тепле місце. Коли опара буде готова, в неї необхідно додати ще борошно, теплого молока, вершкового маска 50-100 грам (рідкого) і трохи солі. Після чого розкачуємо м'яке тісто. Коли тісто остаточно зійшло, можна приступити до випікання булочок для бургерів. А ось для котлет Оля взяла фарш з телятини.

“Вийшли смачні домашні бургери. Ви можете їх легко приготувати для своєї сім'ї, не виходячи з дому. Забирайте рецепт!" — пише Оля Полякова.

Відео: instagram.com/polyakovamusic

Тим часом підписники Олі поспішили залишити коментарі під її новим корисним відео:

  • "Поставила тісто набухати і набухалась разом з ним"
  • “Оля, супер! Супер жінка, супер мама, супер дружина, супер господиня і просто Супер Зірка"
  • “Дуже мені подобається старша дочка. Дуже вихована і слухняна дівчинка"
  • “Бургери? Ми що, в США живемо, пиріжки б краще приготували, Ольга))"
  • "А я думаю, де ж ділися дріжджі)) Всі щось печуть, скоро і борошно закінчиться"
  • “Господарка, розумничка, супер мама! Молодець що порадувала діток"
  • “Все! Завтра роблю! Спасибі за відео"
  • "Спасибі, я зроблю разом з мамою"
  • "Велике спасибі за такий детальний рецепт, захотілося приготувати"
  • "Вівсянка простіше і смачніше)"

Супер мама і господиня: Оля Полякова показала, як приготувати смачні домашні бургери (відео)

Скріншот коментарів: instagram.com/polyakovamusic

Звичайно ж, Оля показала і готовий результат! Так що зусилля явно того варті.

Супер мама і господиня: Оля Полякова показала, як приготувати смачні домашні бургери (відео)

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше дочка Олі Полякової заговорила про стосунки на відстані.

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