Особливості харчування в період вірусної епідемії: важливі принципи від дієтолога

Експерт дала поради, на які продукти варто налягати
У період вірусної епідемії дуже важливо підтримувати організм і зміцнювати свій імунітет, у тому числі і з допомогою правильного і здорового харчування. Нутриціолог і фітнес-дієтолог Ганна Єлькіна, яка раніше перерахувала 10 продуктів, які підбадьорять краще кави, розповіла на своїй сторінці в Instagram, як слід харчуватися в цей час і назвала основні принципи.
Особливості харчування в період вірусу: що включити в раціон
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Ілюстративне фото (pexels.com)
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Карантин - саме час зайнятися здоров'ям і зміцнити імунітет.
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Коротко про принципи харчування:
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ілюстративне фото (pexels.com)
Перед сном 200 мг магній для міцних снів. Заспокоїтися допоможуть - пустирник, валеріана.
Не забувайте про вітамін С - 1000 мг в день і вітамін Д мінімум 2000. Хоча, питання про вітамін Д ставиться деякими експертами під сумнів, є різні дослідження.
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Тому, при будь-яких ознаках вірусу або грз - звертайтеся за допомогою до лікаря.
Нагадаємо, дієтолог Крістіна Лобановська поділилася таємними методами схуднення без зусиль.