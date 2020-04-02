Диетический десерт из яблок от Юлии Панковой

Ведущая Нового канала делится рецептом простой и полезной вкусняшки
Есть люди, которые не могут представить свою жизнь без сладкого. Кто-то наслаждается вкусом, а кто-то заедает стресс и панику. За время карантина, пожалуй, у большинства украинцев появилась зависимость от так называемого гормона счастья. Как же быть с этим пристрастием?
Ведущая проекта «Ревизор» на Новом канале, кулинар Юлия Панкова рекомендует не отказывать себе в сладеньком.
– Я против магазинных сладостей, – говорит ведущая Нового канала. – Все шоколадки, батончики, конфетки в ярких обертках, к сожалению, не имеют никакой пользы. Там только транс-жиры, эмульгаторы и ароматизаторы. Собственно, от этого и увеличивается вес. Я за «гормон счастья» собственного приготовления. Когда вы знаете, какие ингредиенты используете и в каких условиях готовите. Сегодня хочу поделиться простым, но очень полезным рецептом – это яблочки, запеченные с медом, орехами и корицей.
Ингредиенты:
Приготовление:
– Приятного аппетита и хорошего дня, – желает вам ведущая Нового канала!