Бадьорить і допомагає схуднути: дієтолог розповіла про користь відомого напою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт перерахувала достоїнства вживання чаю

Чорний або зелений чай завжди славився своїми цілющими властивостями. Але справа не тільки в його складі, але і в способі заварювання. Про тонкощі вживання чаю для здоров'я та схуднення в Instagram розповіла професійний дієтолог Світлана Фус.

Чай, як і вода, а також напої на її основі - невід'ємна частина правильного харчування. Його п'ють, щоб розслабитися, підбадьоритися, налаштуватися на позитивний лад і схуднути. Кількість чаю на полицях в магазинах вражає. Чорний, зелений, з добавками, ароматизований.... Багато хто вважає, що зелений чай корисніший, оскільки містить більше сполук з позитивним впливом на організм людини. Чи так це?

"В чайному листі велика кількість біологічно активних органічних сполук. До них відносяться катехіни (поліфеноли), проантоціанідини, таніни, кофеїн, теофілін, теобромін. Вони містять амінокислоти, мінеральні солі і вітаміни. Але, основна користь чаю в поліфенолів. Вони володіють антиоксидантними і антибактеріальними властивостями. Знижують ризик розвитку пухлин, серцево-судинних захворювань, діабету, а також уповільнюють старіння організму. При виробництві зеленого чаю ці сполуки залишаються в незмінному вигляді", - пояснила вона.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А що відбувається з чорним чаєм, листя якого піддають ферментації? В результаті цих процесів, катехіни (антиоксиданти), що містяться в чорному чаї, перетворюються в чайні Флавина і теарубігіни ( вони відповідають за коричнево-оранжевий колір напою).

З точки зору антиоксидантної активності вони мають такий же потенціал і ефект, що і катехіни в зеленому чаї.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

"Ферментація листя чорного чаю змінює співвідношення танінів і катехінів, але не знижує їх загальної кількості. Тому, поліфенольні сполуки рівні по активності в обох випадках. І це, мабуть, найважливіший факт у захист користі чорного чаю", - зазначила фахівець.

Експерт підкреслила, що чай треба вживати правильно, оскільки будь-який корисний продукт перестане бути таким при нерозумному використанні.

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