ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бадьорить і допомагає схуднути: дієтолог розповіла про користь відомого напою

Lite » Їжа 06.05.2019 - 16:32
Бадьорить і допомагає схуднути: дієтолог розповіла про користь відомого напою
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт перерахувала достоїнства вживання чаю

Чорний або зелений чай завжди славився своїми цілющими властивостями. Але справа не тільки в його складі, але і в способі заварювання. Про тонкощі вживання чаю для здоров'я та схуднення в Instagram розповіла професійний дієтолог Світлана Фус.

Чай, як і вода, а також напої на її основі - невід'ємна частина правильного харчування. Його п'ють, щоб розслабитися, підбадьоритися, налаштуватися на позитивний лад і схуднути. Кількість чаю на полицях в магазинах вражає. Чорний, зелений, з добавками, ароматизований.... Багато хто вважає, що зелений чай корисніший, оскільки містить більше сполук з позитивним впливом на організм людини. Чи так це?

"В чайному листі велика кількість біологічно активних органічних сполук. До них відносяться катехіни (поліфеноли), проантоціанідини, таніни, кофеїн, теофілін, теобромін. Вони містять амінокислоти, мінеральні солі і вітаміни. Але, основна користь чаю в поліфенолів. Вони володіють антиоксидантними і антибактеріальними властивостями. Знижують ризик розвитку пухлин, серцево-судинних захворювань, діабету, а також уповільнюють старіння організму. При виробництві зеленого чаю ці сполуки залишаються в незмінному вигляді", - пояснила вона.

Бадьорить і допомагає схуднути: дієтолог розповіла про користь відомого напою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А що відбувається з чорним чаєм, листя якого піддають ферментації? В результаті цих процесів, катехіни (антиоксиданти), що містяться в чорному чаї, перетворюються в чайні Флавина і теарубігіни ( вони відповідають за коричнево-оранжевий колір напою).

З точки зору антиоксидантної активності вони мають такий же потенціал і ефект, що і катехіни в зеленому чаї.

Бадьорить і допомагає схуднути: дієтолог розповіла про користь відомого напою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

"Ферментація листя чорного чаю змінює співвідношення танінів і катехінів, але не знижує їх загальної кількості. Тому, поліфенольні сполуки рівні по активності в обох випадках. І це, мабуть, найважливіший факт у захист користі чорного чаю", - зазначила фахівець.

Експерт підкреслила, що чай треба вживати правильно, оскільки будь-який корисний продукт перестане бути таким при нерозумному використанні.

До речі, популярний дієтолог Світлана Фус перерахувала плюси вживання звичного продукту.

Раніше дієтолог Світлана Нікітчук поділилася секретом, як багато їсти і не набирати у вазі.

Нагадаємо, що дієтолог-нутриціолог Олена Кален розвінчала популярні міфи про схуднення.

Дієтолог навчила правильно готувати супи для здоров'я та красивої фігури Як боротися з харчовими зривами і переїданням: дієтолог поділилася секретами
Новини України правильное питаниесхудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся