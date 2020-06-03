Не роби так: дієтолог перерахувала шкідливі харчові звички

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, від яких звичок краще позбутися

Якщо ви хочете схуднути і перейти на правильне харчування, але не впевнені, з чого почати - можете для початку дізнатися, як не варто робити. Адже простіше усунути якісь звички, ніж навчитися чомусь новому. Давайте почнемо з цього і ви побачите, що здорове харчування не вимагає величезних змін у житті. Дієтолог Альбіна Комісарова перерахувала на своїй сторінці в Instagram популярні шкідливі харчові звички, про які краще забути.

Шкідливі звички:

Звичка 1: Пити чай «з солоденьким» після їжі.

Дуже популярна звичка, механізм якої налагоджений з самого дитинства і міцно закріплений в нашій голові. Як підсумок: переїдаємо.

Рішення: спочатку спробуйте пити чай з фруктами і ягодами (зараз сезон!), при цьому наріжте фрукти дрібно і використовуйте шпажки, так ми розтягнемо задоволення. Через час можна і зовсім відмовитися від десерту і зовсім пити ароматний чай з лимоном або каву з молоком.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Звичка 2: Накладати добавку.

Якщо ви кладете добавку, то значить, що ще не навчилися контролювати собі розмір порцій. В результаті - переїдаєте.

Рішення: почніть з стандартної рекомендації: тарілка 22 см діаметром. Половину наповнюємо овочами/фруктами, 1/4 білковою їжею, 1/4 вуглеводами. Якщо не наїдаєтеся, збільшуйте калорійність їжі, яку кладете, АЛЕ НЕ збільшуйте розмір порції.

Звичка 3: Гонитва за модними продуктами.

Протеїновий батончик, шоколад на кокосовому Цукрі теж мають калорійність, а іноді навіть більше звичних аналогів. Ми думаємо, що їмо щось корисне, а значить худнемо, але в підсумку можемо навіть переїдати.

Рішення: я не рекомендую рахувати калорії, але звертати на них увагу треба. Можливо, складу здається вам «чистим», але якщо калорійність зашкалює, подумайте, чи варто воно того? А якщо сильно хочеться, то робіть це усвідомлено.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Звичка 4: Їсти з гаджетами.

Всі про це говорять, але дуже мало людей надають цьому значення і я буду повторювати постійно. І дорослі і діти не повинні ні на що відволікатися, коли їдять.

Рішення: їжте навіть без фонового телевізора. А якщо нудно - спілкуйтеся з тим, з ким сидите за столом. Здивуєтеся, як рано приходить насичення.

Раніше дієтолог Світлана Нікітчук назвала продукти, що володіють омолоджувальним ефектом.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite