Не делай так: диетолог перечислила вредные пищевые привычки

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, от каких привычек лучше избавиться

Если вы хотите похудеть и перейти на правильное питание, но не уверены, с чего же начать - можете для начала узнать, как не стоит делать. Ведь проще устранить какие-то привычки, чем научиться чему-то новому. Давайте начнём с этого и вы увидите, что здоровое питание не требует огромных перемен в жизни. Диетолог Альбина Комиссарова перечислила на своей странице в Instagram популярные вредные пищевые привычки, о которых лучше забыть.

Вредные привычки:

Привычка 1: Пить чай «со сладеньким» после еды.

Очень популярная привычка, механизм которой отлажен с самого детства и прочно закреплён в нашей голове. Как итог: переедаем.

Решение: попробуйте сначала пить чай с фруктами и ягодами (сейчас сезон!), при этом нарежьте фрукты мелко и используйте шпажки, так мы растянем удовольствие. Через время можно и вовсе отказаться от десерта и вовсе пить ароматный чай с лимоном или кофе с молоком.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Привычка 2: Накладывать добавку.

Если вы кладёте добавку, то значит, что ещё не научились контролировать себе размер порций. В результате - переедаете.

Решение: начните с стандартной рекомендации: тарелка 22 см диаметром. Половину наполняем овощами/фруктами, 1/4 белковой едой, 1/4 углеводами. Если не наедаетесь, увеличивайте калорийность еды, которую кладёте, НО НЕ увеличивайте размер порции.

Привычка 3: Погоня за модными продуктами.

Протеиновый батончик, шоколад на кокосовом Сахаре тоже имеют калорийность, а иногда даже больше привычных аналогов. Мы думаем, что едим что-то полезное, а значит худеем, но в итоге можем даже переедать.

Решение: я не рекомендую считать калории, но обращать на них внимание надо. Возможно, состав кажется вам «чистым», но если калорийность зашкаливает, подумайте, стоит ли оно того? А если сильно хочется, то делайте это осознанно.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Привычка 4: Есть с гаджетами.

Все об этом твердят, но очень мало людей придают этому значению и я буду твердить постоянно. И взрослые и дети не должны ни на что отвлекаться, когда едят.

Решение: ешьте даже без фонового телевизора. А если скучно - общайтесь с тем, с кем сидите за столом. Удивитесь, как рано приходит насыщение.

Ранее диетолог Светлана Никитчук назвала продукты, обладающие омолаживающим эффектом.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite