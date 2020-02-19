Чим перекусити перед сном: корисний список від дієтолога

Експерт перерахувала страви, які не зашкодять вашій фігурі
Якщо після вечері нестерпно хочеться ще що-небудь з'їсти, краще віддати перевагу корисному перекусу, який не зашкодить вашій фігурі. Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка раніше назвала топ-5 продуктів, які не варто поєднувати при схудненні, на сторінці в Instagram поділилася списком корисних страв і продуктів, які можна вживати увечері.
Експерт зазначила, що основне правило вечері — вона не повинна бути надто щільною, інакше буде важко заснути і важко прокинутися зранку. Бажано приймати їжу за 3-4 години до сну і з голоду. За цей час їжа встигне покинути шлунок, що прискорить процес засинання, а сон зробить ще більш глибоким.
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В якості пізнього перекусу можна вибрати:
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Свіжі та тушковані овочі
Легкий салат із селери, томатів, огірків і капусти допоможе втамувати голод і не зашкодить фігурі. Овочі перетравлюються за 30-40 хвилин і не створюють важкості у шлунку.
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Ілюстративне фото (unsplash.com)
Кисломолочні продукти
Кефір, нежирний сир і ряжанка також швидко засвоюються, містять білок і кальцій, благотворно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту.
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Яйця
На випадок нічного забігу до холодильника варто відварити яйця заздалегідь або приготувати омлет. Якщо їх порізати, змішати з селерою та іншими овочами, вийде смачне і низькокалорійне блюдо.
Ілюстративне фото (unsplash.com)
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Нежирну рибу
Організм засвоює морепродукти швидше, ніж свинину чи яловичину. На перетравлення риби в середньому сягає 45-60 хвилин. Щоб перетравити жирне м'ясо, шлунку може знадобитися більше 4 годин.
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Курку або індичку
Буває, що для втамування голоду склянки кефіру недостатньо. Особливо, коли весь день ви провели на ногах і тілу потрібні сили на відновлення. В такому разі можна зробити сендвіч з хлібців, курки або індички. В м'ясі птиці міститься велика кількість білка і вітамінів. Його краще запекти або приготувати на пару.
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Ілюстративне фото (unsplash.com)
Нежирний сир адигейський, бринза або сир моцарелла
У сирі міститься казеїн, який швидко втамовує голод, а також благотворно впливає на швидкість метаболічних процесів.
Ілюстративне фото (unsplash.com)
Нагадаємо, що раніше дієтолог Олена Кален розвінчала поширені і укорінені міфи про сніданок.