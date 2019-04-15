Беремо на замітку: дієтолог розповіла, як правильно поєднувати продукти

Сполучуваність продуктів дійсно важлива, але без фанатизму. Важливо розуміти, що всі правила сумісності - це ніщо в порівнянні з вашими індивідуальними відчуттями. Таку думку висловила популярний дієтолог Тіана Фіалкова на своїй сторінці в Instagram.

Вона також відзначила ще один важливий момент - чим більше ослаблений ваш шкт (гіпоацидність, ферментативна недостатність, застій жовчі, запори, дисбіоз кишечнику), тим більше уваги варто звертати на сумісність продуктів.

Якщо ваш шкт добре працює, після їжі завжди легкість, немає сонливості і є приплив енергії, немає здуття та метеоризму, ні запаху з рота то швидше за все нічого міняти не потрібно - ваш шкт відмінно справляється із завданням.

Ілюстративне фото (instagram.com/tiana_fialkova)

Основні поєднання продуктів, які точно будуть всім на користь:

Всі крупи краще їсти несолодкими, з овочами, зеленню і рослинними оліями. Вівсянка не виняток.

Бобові краще не поєднувати з тваринними продуктами.

Фрукти краще їсти за 30-40 хв. до їжі або окремим перекусом.

Сирі і термооброблені овочі поєднуються практично з усіма видами продуктів. Якщо не знаєте з чим поєднати рибу, м'ясо, яйця, бобові або злаки - овочі на допомогу.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Горіхи і насіння краще поєднувати з основними прийомами їжі, а не перекушувати ними.

Листові овочі/зелень поєднуються з абсолютно будь-яким продуктом.

Рослинне молоко поєднується з усіма продуктами. Тільки запивати ним їжу не треба, звичайно.

Льон і чіа поєднуються з усіма продуктами.

Хліб краще поєднувати з овочами, жири (масло гі, вершкове, будь-яке рослинне), яйцем пашот, з/солоною рибою. Набагато складніше хліб поєднується з бобовими, сиром, м'ясом (для "сильних" шкт!).

Ілюстративне фото (pexels.com)

Сир краще поєднувати з овочами і з зеленню.

У смузі можна поєднувати зелень, фрукти, замочену гречку, розмочені насіння, рослинні протеїни. Якщо після смузі є здуття, горіхи і насіння краще в смузі не додавати.

Спиртне важливо не поєднувати з жирною їжею і хлібом. Краще вибрати нежирну білкову їжу і овочі.

Хліб і картоплю/батат краще не поєднувати.

Гриби краще не поєднувати з м'ясом і хлібом. З бобовими поєднання допустимо, але теж не для слабаків) найлегший варіант для шкт - гриби з овочами.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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