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Активізує обмін речовин: дієтолог назвала цінний низькокалорійний продукт

Lite » Їжа 16.03.2019 - 08:49
Активізує обмін речовин: дієтолог назвала цінний низькокалорійний продукт
Фото: експерт по схудненню Катя Медушкина (instagram.com/katya_medushkina)

Експерт розповіла про правила вибору та особливості вживання популярного продукту

Експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкіна переконана, що печериці – цінний продукт в меню тих, хто худне, адже у цих грибів низька калорійність. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

За словами фахівця, 100 грам печериць мають калорійність 27,4 ккал, а це 4,3 г білків і 1 г жирів і 0,1 г вуглеводів. Смажені гриби не набагато калорійніший сирих - 50 ккал на 100 г.

Медушкіна перерахувала корисні властивості цього продукту, зазначивши вітамінний склад и масу перваг.

  • відмінний природний антиоксидант;
  • велика кількість вітаміну D, а також З, РР, с і групи В;
  • джерело рослинного білка;
  • активізують обмінні процеси.

До того ж, блюда з печериць – це поле для кулінарних експериментів. З ними можна робити салати, супи, соуси, другі страви, готувати на грилі, фарширувати і вживати сирими. Правда, не потрібно замінювати грибами прийом їжі. Краще додавати їх в меню в невеликих кількостях і не частіше 2-3 разів на тиждень, адже вони повільно перетравлюються.

Активізує обмін речовин: дієтолог назвала цінний низькокалорійний продукт

Фото: (pixabay.com)

Також експерт дала рекомендації, як правильно вибрати гриби і на що звернути увагу під час покупки.

  • Печериці повинні бути білого кольору, іноді з рожевим або бежевим відтінком, але без темних плям;
  • Капелюшок гриба повинен бути матовим;
  • Свіжі печериці мають виражений приємний грибний запах;
  • Необхідно звернути увагу на плівку між капелюшком і ніжкою - вона повинна бути цілісна, інакше перед вами вже "залежаний" продукт;
  • Про свіжість продукту говорить пружність гриба, старі гриби на дотик більше схожі на губку

Правда, печериці можна далеко не всім. З особливою обережністю їх варто вживати вагітним і мамам під час грудного вигодовування, а також виключити з раціону дітей до 5 років і страждають загостренням захворювань шлунково-кишкового тракту.

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