Активізує обмін речовин: дієтолог назвала цінний низькокалорійний продукт

Експерт розповіла про правила вибору та особливості вживання популярного продукту
Експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкіна переконана, що печериці – цінний продукт в меню тих, хто худне, адже у цих грибів низька калорійність. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
За словами фахівця, 100 грам печериць мають калорійність 27,4 ккал, а це 4,3 г білків і 1 г жирів і 0,1 г вуглеводів. Смажені гриби не набагато калорійніший сирих - 50 ккал на 100 г.
Медушкіна перерахувала корисні властивості цього продукту, зазначивши вітамінний склад и масу перваг.
До того ж, блюда з печериць – це поле для кулінарних експериментів. З ними можна робити салати, супи, соуси, другі страви, готувати на грилі, фарширувати і вживати сирими. Правда, не потрібно замінювати грибами прийом їжі. Краще додавати їх в меню в невеликих кількостях і не частіше 2-3 разів на тиждень, адже вони повільно перетравлюються.
Фото: (pixabay.com)
Також експерт дала рекомендації, як правильно вибрати гриби і на що звернути увагу під час покупки.
Правда, печериці можна далеко не всім. З особливою обережністю їх варто вживати вагітним і мамам під час грудного вигодовування, а також виключити з раціону дітей до 5 років і страждають загостренням захворювань шлунково-кишкового тракту.
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