Чи можна схуднути в пост? Дієтолог дала важливі поради

Фото: дієтолог Катя Медушкина (instagram.com/katya_medushkina)

Дієтолог запропонувала не розглядати піст у якості дієти

Фахівець з правильного харчування і фітнес-тренер Катя Медушкина розповіла, про оману з приводу Великого посту, яким деякі українськи намагаються скористатися як дієтою. Вона розповіла, що деякі намагаються дотримуватися посту, щоб "очистити організм", але ж Великий Піст - це зовсім не про схуднення.

Фото: (pixabay.com)

"Великий піст — це не дієта! Якщо для вас Великий Піст, це ще одна спроба схуднути - не страждайте дурницями! Харчуйтеся збалансовано і у вас все вийде", - стверджує дієтолог.

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На думку Каті, ніколи не потрібно розглядати бажання дотримуватися посту як засіб позбавлення від зайвих кілограмів, адже збалансованим харчуванням можна добитися набагато кращих результатів і сороки набагато менші, при цьому дотримуватися добової норми КБЖУ буде набагато простіше, так як не потрібно думати, чим замінити тваринні білки і жири.

А для тих, хто буде дотримуватися Великий Піст за переконаннями, Медушкина зробила шпаргалку з пісного харчування. Вона зазначила, що харчування під час посту має залишатися збалансованим, як по білках, так і по жирах і містити всі необхідні амінокислоти, багато з яких можуть надійти організм тільки ззовні, разом з їжею. Що особливо важливо для тих, хто веде активний спосіб життя, варто звернути увагу на те, щоб не просто прибирати тваринні білки і жири, а замінити їх на рослинні.

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Рослинні джерела білка:

Фото: (pixabay.com)

Бобові (квасоля, нут, сочевиця, маш, горох) - від 20 до 25 гр білка/100 гр

Горіхи і насіння - від 10 до 25 гр білка/100 гр

Крупи (гречка, цілісний рис)

Гриби (сушені, свіжі, заморожені)

Цвітна капуста, шпинат, петрушка

Тофу (сир) та інші соєві продукти

Спіруліна (рослинний білок засвоюється гірше, ніж тваринний, тож під час посту можна збільшити його споживання)

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Рослинні джерела жирів:

Фото: (pixabay.com)



Рослинні масла (лляне, оливкове, кунжутне, гарбузове)

Рослинна молоко (кунжутне, мигдалеве, кокосове)

Авокадо

Горіхи (кедрові, мигдаль, волоські, фундук, фісташки, арахіс)

Насіння (соняшник, гарбуз, лляне, кунжутне)

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