5 найпоширеніших міфів про правильне харчування

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Їжа та напої часто містять приховані жири і цукор, що заважає тілу зменшуватися

Сьогодні правильне харчування знаходиться на піку популярності. Все більше людей стають адептами здорового способу життя і відмовляються від шкідливих звичок. Однак експерти стверджують, що є міфи, пов'язані з правильним харчуванням, передає Cosmo.

Міф № 1: всі салати корисні

Овочі — безумовно. Але салати не складаються з одних овочів. Наприклад, "Цезар" виглядає дуже корисним, але в ньому є приховані калорії: сир (6 г жиру, 86 ккал), соус (20 г жиру, 184 ккал). Даний салат має відразу 70% денних жирів. "Олів'є" з "Мімозою" можна віднести туди ж. Так що уважно дивись, що ти їж і уникай жирних соусів і добавок.

Міф № 2: снеки корисні

Під снеками розуміють батончики: мюслі і протеїнові. З одного боку, вони корисні, з іншого — досить калорійні. В батончиках мюслі містяться зерна, горіхи і насіння, які з'єднуються за допомогою цукрового сиропу. В одному батончику з йогуртом, фруктами і горіхами може виявитися до 4 ложок цукру.

Міф № 3: натуральні ароматизатори краще цукру

В останні роки є тенденція до того, щоб замінювати цукор чимось ще. Але це, як правило, не дає додаткових переваг ні в корисних речовинах, ні в меншій кількості калорій. Мед або сироп агави для організму мало чим відрізняється від доданого цукру. Тому по можливості краще замінювати цукор фруктами.

Міф № 4: страви з фруктами корисні за замовчуванням

Хліб з додаванням бананів — це вже не хліб, а пиріг. Туди додана купа масла і цукру. Фруктові напої часто містять 25-30% соку і багаті цукром. Але навіть у стовідсоткових соках втрачається частина користі, яку можна отримати з цілого фрукта. Смузі теж під підозрою, особливо якщо їх не робиш ти сама, — не зможеш проконтролювати відсутність сиропу, морозива або цукру.

Міф № 5: напої некалорійні

Очевидно, що, прагнучи схуднути, ти не будеш пити чай з шістьма ложками цукру. Але чи думала ти про калорійність алкоголю? Один келих пива або солодкого вина може "важити" до 300 ккал.

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Відео: (video.rbc.ua)