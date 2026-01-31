Зеленские и бренд GASANOVA: дизайнер рассказала, кто платит за гардероб и как он рождается

Как зародилось сотрудничество с Зеленскими

Идея сотрудничества с первой леди возникла еще после инаугурации Владимира Александровича, но тогдашняя стилистка не отвечала на сообщения дизайнера.

Только после начала полномасштабной войны, когда на тот момент образами занималась Наталья Каменская с бренда GUNIA, Гасанова смогла вернуться к своей мечте.

Получив наставления по свойствам ткани, бренд начал разрабатывать эскизы и наряд. После этого произошла первая примерка, которая принесла немало волнений.

"Едем на первую примерку я, конструктор и руководитель производства - моя Катюша. И пани Елена: "Боже, как вас много". На тот момент у них была прямо маленькая комнатка, где проходили примерки, и мы там втроем плюс Елена Владимировна и стилист", - вспомнила она.

Гасанова поделилась, что примерки происходили непосредственно в офисе президента.

"Там просто в закоулке стояло очень много рейлов. Сейчас все более организовано, потому что костюмов много и надо легко все находить", - рассказала она.

Дизайнер также раскрыла, кто платит за образы первой леди от бренда.

"Это полностью наше финансирование", - рассказала она.

Эльвира Гасанова о работе с Зеленскими (скриншот)

Самый любимый костюм Елены Зеленской

Больше всего эмоций и гордости у дизайнера вызывает зеленый костюм для первой леди - первый наряд, для которого тщательно подбирали ткань.

"Она его взяла впервые на какое-то интервью. Потом мне пишет стилистка, что Елена Владимировна встала, а костюм помялся. Я была бледная. Я так расстроилась, думала: "Ну все, ну вот поработали, сделали один и больше никогда не сделаем". А потом уже со временем это стал костюм, который она чаще всего носит", - рассказала Гасанова.

Любимый костюм Зеленской (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Именно этот наряд стал самым любимым для Елены. Она его надевает на различные события и даже имеет варианты в черном и белом цветах.

"У нее очень сознательное отношение к гардеробу, поэтому они надеваются несколько раз", - рассказала Эльвира.

Также она выделила вышиванку с трезубом для президента от своего бренда DAMIRLI.

"Когда впервые он надел вышиванку, я прям плакала. Это было неожиданно. Мы знали, что, возможно, он наденет, но ты же не понимаешь, когда это произойдет. Это было на День независимости", - рассказала она.

Вышиванка Зеленского от DAMIRLI (скриншот)

Кроме этого, бренд работал и над месседжами на одежде Зеленского. Эльвира вспомнила, как создавался свитшот с координатами географического центра Украины в соответствии с границами 1991 года.

"Там у нас еще было несколько вариантов, кажется, но координаты зашли больше всего, потому что вся иностранная пресса забрала и подумала, что это прям супермесседж, который специально разработали. Да, он и был. Ну, то есть мы действительно хотели, чтобы люди поняли, что именно это означает и что это для нас важно", - поделилась она.

Свитшот Зеленського от DAMIRLI (фото: president.gov.ua)