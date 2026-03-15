ua en ru
Вс, 15 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Такая футболка мгновенно портит образ с широкими джинсами: пример Евы Лонгории

07:15 15.03.2026 Вс
3 мин
Даже базовый "лук" с джинсами может выглядеть не совсем удачно из-за одной детали
aimg Катерина Собкова
Такая футболка мгновенно портит образ с широкими джинсами: пример Евы Лонгории Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Белая футболка и широкие джинсы кажутся простым и универсальным сочетанием, но даже в таком "луке" одна деталь может портить пропорции. Это продемонстрировала актриса Ева Лонгория на фото.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Как выглядит образ Евы Лонгории

На фото актриса позирует в широких голубых джинсах с высокой посадкой, белых кроссовках и базовой белой футболке. Образ дополняют черная бейсболка и минималистичные украшения.

В целом это классический casual-"лук", который легко повторить в повседневной жизни. Широкие джинсы уже несколько сезонов остаются одним из главных трендов, а простая футболка кажется самым очевидным вариантом для такого низа.

Впрочем именно верх в этом случае создает эффект, который может портить силуэт.

Почему такая футболка может выглядеть неудачно с широкими джинсами

Главная проблема заключается в слишком тонкой и мягкой ткани футболки. Когда ее заправляют в джинсы с плотным поясом, материал начинает собираться в складки.

Из-за этого в зоне талии образуется дополнительный объем, и даже стройная фигура может выглядеть шире.

Особенно заметным этот эффект становится с широкими джинсами. Такой крой и так добавляет объема нижней части силуэта, а если верх не держит форму, пропорции могут выглядеть менее сбалансированно.

Еще один нюанс заключается в том, что wide-leg джинсы могут визуально укорачивать ноги, особенно для невысокого роста. Если верх создает складки на талии, этот эффект становится еще более заметным.

Такая футболка мгновенно портит образ с широкими джинсами: пример Евы ЛонгорииЕва Лонгория показала неудачный образ (фото: instagram.com/evalongoria)

Чем лучше заменить такую футболку

Чтобы образ с широкими джинсами выглядел гармоничнее, стоит выбирать верх, который лучше держит форму.

Лучше всего работают такие варианты:

Футболка из более плотного хлопка

Модели из более структурированной ткани не образуют складок под поясом джинсов и помогают сделать силуэт более четким.

Укороченный топ или кроп-футболка

Более короткие модели позволяют подчеркнуть талию и не создают лишнего объема в зоне пояса.

Трикотажный лонгслив или боди

Такой вариант выглядит аккуратнее, поскольку ткань плотно прилегает к телу и не собирается в складки.

Рубашка или жакет

Легкая рубашка, заправленная лишь частично, или короткий жакет могут сделать образ более структурированным и сбалансированным.

Даже в самом простом повседневном "луке" именно мелкие детали часто определяют, будет ли образ выглядеть стильным. Правильно подобранный верх поможет широким джинсам выглядеть более гармонично и подчеркнуть пропорции фигуры.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
Аналитика
