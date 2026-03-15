Такая футболка мгновенно портит образ с широкими джинсами: пример Евы Лонгории
Белая футболка и широкие джинсы кажутся простым и универсальным сочетанием, но даже в таком "луке" одна деталь может портить пропорции. Это продемонстрировала актриса Ева Лонгория на фото.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Как выглядит образ Евы Лонгории
На фото актриса позирует в широких голубых джинсах с высокой посадкой, белых кроссовках и базовой белой футболке. Образ дополняют черная бейсболка и минималистичные украшения.
В целом это классический casual-"лук", который легко повторить в повседневной жизни. Широкие джинсы уже несколько сезонов остаются одним из главных трендов, а простая футболка кажется самым очевидным вариантом для такого низа.
Впрочем именно верх в этом случае создает эффект, который может портить силуэт.
Почему такая футболка может выглядеть неудачно с широкими джинсами
Главная проблема заключается в слишком тонкой и мягкой ткани футболки. Когда ее заправляют в джинсы с плотным поясом, материал начинает собираться в складки.
Из-за этого в зоне талии образуется дополнительный объем, и даже стройная фигура может выглядеть шире.
Особенно заметным этот эффект становится с широкими джинсами. Такой крой и так добавляет объема нижней части силуэта, а если верх не держит форму, пропорции могут выглядеть менее сбалансированно.
Еще один нюанс заключается в том, что wide-leg джинсы могут визуально укорачивать ноги, особенно для невысокого роста. Если верх создает складки на талии, этот эффект становится еще более заметным.
Ева Лонгория показала неудачный образ (фото: instagram.com/evalongoria)
Чем лучше заменить такую футболку
Чтобы образ с широкими джинсами выглядел гармоничнее, стоит выбирать верх, который лучше держит форму.
Лучше всего работают такие варианты:
Футболка из более плотного хлопка
Модели из более структурированной ткани не образуют складок под поясом джинсов и помогают сделать силуэт более четким.
Укороченный топ или кроп-футболка
Более короткие модели позволяют подчеркнуть талию и не создают лишнего объема в зоне пояса.
Трикотажный лонгслив или боди
Такой вариант выглядит аккуратнее, поскольку ткань плотно прилегает к телу и не собирается в складки.
Рубашка или жакет
Легкая рубашка, заправленная лишь частично, или короткий жакет могут сделать образ более структурированным и сбалансированным.
Даже в самом простом повседневном "луке" именно мелкие детали часто определяют, будет ли образ выглядеть стильным. Правильно подобранный верх поможет широким джинсам выглядеть более гармонично и подчеркнуть пропорции фигуры.
Еще больше интересного:
Стилист назвала 4 вещи, чтобы гардероб не выглядел дешевым
Андре Тан показал 5 модных вещей на весну, которые уже есть в вашем шкафу.