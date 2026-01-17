Шапка-ушанка снова в моде: Даша Квиткова показала актуальный зимний "лук"

Какой "лук" выбрала Квиткова

В основе аутфита - классические вещи, которые Даша удачно дополнила трендовыми элементами.

Черный пуховик средней длины

Квиткова выбрала модель прямого кроя, которая закрывает бедра.

Такой фасон считается одним из самых универсальных для холодной зимы: он не сковывает движений, хорошо сохраняет тепло и гармонично сочетается как со спортивным, так и с более городским стилем.

Черный цвет добавляет образу сдержанности и визуально вытягивает силуэт.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Шапка-ушанка

Главным акцентом "лука" стала коричневая пушистая ушанка. Этот аксессуар вернулся в список главных трендов зимы 2026, ведь сочетает эффектный внешний вид и практичность.

Объем в верхней части образа создает правильные пропорции и делает лицо визуально более хрупким.

Квиткова показала модный образ на зиму (фото: instagram.com/kvittkova)

Moon boots

Массивные черные мунбуты логично завершают образ в стиле heavy winter.

Благодаря толстой подошве и объемному силуэту они не только обеспечивают тепло даже в сильные морозы, но и подчеркивают стройность ног, создавая контраст с верхней одеждой.

Даша Квиткова показала уличный лук (фото: instagram.com/kvittkova)

Спортивные брюки

Серо-голубые спортивные штаны, заправленные в обувь, добавляют образу расслабленности и молодежного настроения. Такой прием активно используется в современном street-style и делает аутфит более динамичным.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Почему этот образ актуален для морозной погоды

"Лук" Даши Квитковой - это не только про стиль, но и про функциональность.

Пуховик средней длины защищает от ветра и холода, ушанка надежно закрывает уши, а мунбуты с толстой подошвой минимизируют контакт с холодной поверхностью.

Многослойность, сочетание объемных вещей и теплых материалов делают этот образ идеальным для длительных прогулок в морозную погоду. При этом он не выглядит перегруженным и сохраняет модную легкость.

Даша Квиткова показала модную шапку (фото: instagram.com/kvittkova)

Образ Даши Квитковой - удачный пример того, как даже базовые зимние вещи могут выглядеть трендово.

Черный пуховик, ушанка и мунбуты формируют практичный зимний комплект, который соответствует ритму города, позволяет оставаться в тепле и при этом выглядеть актуально. Именно такие образы и формируют современный street-style зимы 2026.