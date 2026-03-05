ua en ru
Секрет идеального образа Барбир: жакет с акцентными плечами и брюки с разрезами

07:15 05.03.2026 Чт
2 мин
Что делает пиджак телеведущей настолько эффектным и почему все смотрят только на нее?
aimg Катерина Собкова
Секрет идеального образа Барбир: жакет с акцентными плечами и брюки с разрезами Людмила Барбир (коллаж: РБК-Украина)

Телеведущая Людмила Барбир поразила стильным "луком". Она выбрала светло-серый костюм с жакетом с акцентными плечами и брюками с разрезами, которые удлиняют силуэт и делают образ эффектным на звездном событии.

Подробнее об этом читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Больше интересного: Темный деним и клетка: Людмила Барбир задала модный тренд на весну

Какой "лук" выбрала телеведущая

Ключевой особенностью костюма стал фасон, который сочетает строгость и женственность одновременно.

Жакет: удлиненный пиджак с акцентными плечами и классическими лацканами. Металлическая застежка добавляет изящества, а свободный крой создает ощущение легкости и комфорта.

Брюки: прямого кроя с небольшими разрезами внизу, позволяющими сделать акцент на обуви и визуально удлиняющими ноги. Такой крой одновременно современный и универсальный, подходит для разных типов фигуры.

Обувь: черные туфли-лодочки с круглым носком создают контраст со светлым костюмом и сохраняют элегантность общего образа.

Секрет идеального образа Барбир: жакет с акцентными плечами и брюки с разрезамиЛюдмила Барбир (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

Акценты и бьюти-образ

Стилисты решили не перегружать образ лишними деталями, подчеркнув естественную красоту телеведущей.

Прическа: мягкие волны с прямым пробором добавляют образу легкости и романтичности.

Украшения: небольшие серьги-кольца гармонируют с фурнитурой жакета и завершают образ без чрезмерного блеска.

Фон: светлый костюм на фоне роскошного красного занавеса и зеркальных диско-шаров выглядит особенно свежо, а фотография создает ощущение аристократической элегантности.

Секрет идеального образа Барбир: жакет с акцентными плечами и брюки с разрезамиЛюдмила Барбир (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

Почему этот образ работает

Костюм Людмилы Барбир идеально иллюстрирует тенденции современной моды: акцент на плечах, свободный крой жакета и разрезы на брюках делают классический силуэт более динамичным.

Монохромная палитра позволяет экспериментировать с аксессуарами и макияжем, а базовые элементы гардероба остаются универсальными для разных случаев - от деловых встреч до выхода на подиум или красную дорожку.

Этот образ показывает, что классика и современность могут сосуществовать без компромиссов, а внимательность к деталям - от обуви до фурнитуры - делает любой стиль завершенным и эффектным.

Секрет идеального образа Барбир: жакет с акцентными плечами и брюки с разрезамиБарбир задает тренды (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

