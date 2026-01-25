Пуховик оверсайз, ушанка и угги: модный образ победительницы "Холостяка"

Победительница реалити-шоу о любви "Холостяк-14" Надин Головчук показала стильный зимний образ, сделав ставку на оверсайз и комфорт. Объемный пуховик, шапка-ушанка и угги создали актуальный "лук".
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Основа образа: oversize и многослойность
Ключевым элементом образа стал объемный черный пуховик свободного кроя.
Такая верхняя одежда не только эффективно защищает от холода и снега, но и позволяет экспериментировать с многослойностью - важным приемом зимнего стиля.
Oversize-силуэт добавляет образу современности и расслабленности, оставаясь актуальным как в городе, так и во время зимнего отдыха.
Небанальный головной убор - главный акцент
Образ дополняет черная шапка-ушанка - один из самых трендовых головных уборов сезона.
Именно такие модели стилисты называют альтернативой классическим шапкам: они добавляют характера, выглядят эффектно и одновременно обеспечивают максимальный комфорт в холодную погоду.
Ушанка гармонично вписывается в общую монохромную концепцию и подчеркивает актуальность образа.
Угги на платформе
Еще одним стильным акцентом стали угги на высокой подошве песочного цвета.
Светлая обувь эффектно контрастирует с полностью черным аутфитом, разбавляя монохром и добавляя образу легкости. Высокая подошва не только соответствует модным тенденциям, но и делает обувь практичной для зимних условий.
Баланс объемов и силуэта
Низ Надин выбрала максимально лаконичный - черные брюки клеш. Они выгодно подчеркивают фигуру и создают правильный баланс на фоне объемного пуховика, что является одним из базовых правил стилизации oversize-образов.
Образ Надин Головчук - наглядный пример того, как сочетать тренды, комфорт и функциональность.
Oversize-пуховик, небанальный головной убор и акцентная обувь формируют современный зимний look, который уместно смотрится даже в заснеженных горах.
Это еще раз доказывает: стиль не зависит от локации, а правильные детали способны превратить любой зимний образ в глянцевый.
