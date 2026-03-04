Модный образ Маши Ефросининой: какой принт подчеркнет вашу женственность

Какой "лук" выбрала Маша Ефросинина

Фасон и акценты

Платье выполнено с ретро-принтом polka dot среднего размера, который давно стал классикой, но благодаря современному крою выглядит максимально актуально.

Особое внимание привлекает линия декольте с вырезом и воротник-стойка, который плавно переходит в длинный элемент, напоминающий шарф. Эта деталь добавляет образу структурированности и изысканности одновременно.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Силуэт платья макси с легким расклешением подчеркивает высокий рост телеведущей и ее стройную фигуру.

Акцентные плечи и четкие линии кроя добавляют образу строгости, одновременно оставляя его женственным.

Такой крой демонстрирует, как классический принт может выглядеть современно благодаря деталям, которые меняют восприятие силуэта.

Маша Ефросинина показала модный "лук" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Обувь и аксессуары

Образ завершают классические черные туфли-лодочки на высоком каблуке. Изюминкой стали декоративные пряжки с камнями, которые добавляют легкого вечернего блеска и делают лук более торжественным.

Украшения выбраны лаконичные: маленькие серьги-пусеты и тонкий подвесок, которые не перегружают образ и позволяют принту оставаться в центре внимания.

Такой баланс между деталями и аксессуарами - ключ к современной интерпретации классики.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Beauty-образ

Прическа подчеркивает воротник платья: волосы гладко зачесаны за уши, открывая лицо и делая акцент на изящном декоре.

Макияж выполнен в теплых нюдовых тонах с фокусом на ухоженную кожу и выразительные глаза, что идеально сочетается с монохромным принтом.

Такая комбинация создает естественный, но в то же время элегантный вид, который подчеркивает стиль и вкус телеведущей.

Ефросинина показала трендовый принт на весну (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Этот образ Маши Ефросининой - пример того, как классический принт может выглядеть современно и дорого.

Тщательно продуманные детали кроя, силуэта, обуви и аксессуаров позволяют горошку стать универсальной базой для стильного "лука", который подходит и для деловых мероприятий, и для светских выходов.

Платье в горошек, правильно сочетающееся с аксессуарами и beauty-образом, доказывает: классика никогда не выходит из моды, а современные детали делают ее актуальной даже спустя десятилетия.