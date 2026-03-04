Модный образ Маши Ефросининой: какой принт подчеркнет вашу женственность

Телеведущая Маша Ефросинина продемонстрировала стильный образ с платьем, который подчеркивает женственность и изящество силуэта. Простой принт в сочетании с правильными деталями кроя и аксессуарами превращает классическое платье в современный модный "лук".
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Фасон и акценты
Платье выполнено с ретро-принтом polka dot среднего размера, который давно стал классикой, но благодаря современному крою выглядит максимально актуально.
Особое внимание привлекает линия декольте с вырезом и воротник-стойка, который плавно переходит в длинный элемент, напоминающий шарф. Эта деталь добавляет образу структурированности и изысканности одновременно.
Силуэт платья макси с легким расклешением подчеркивает высокий рост телеведущей и ее стройную фигуру.
Акцентные плечи и четкие линии кроя добавляют образу строгости, одновременно оставляя его женственным.
Такой крой демонстрирует, как классический принт может выглядеть современно благодаря деталям, которые меняют восприятие силуэта.
Обувь и аксессуары
Образ завершают классические черные туфли-лодочки на высоком каблуке. Изюминкой стали декоративные пряжки с камнями, которые добавляют легкого вечернего блеска и делают лук более торжественным.
Украшения выбраны лаконичные: маленькие серьги-пусеты и тонкий подвесок, которые не перегружают образ и позволяют принту оставаться в центре внимания.
Такой баланс между деталями и аксессуарами - ключ к современной интерпретации классики.
Beauty-образ
Прическа подчеркивает воротник платья: волосы гладко зачесаны за уши, открывая лицо и делая акцент на изящном декоре.
Макияж выполнен в теплых нюдовых тонах с фокусом на ухоженную кожу и выразительные глаза, что идеально сочетается с монохромным принтом.
Такая комбинация создает естественный, но в то же время элегантный вид, который подчеркивает стиль и вкус телеведущей.
Этот образ Маши Ефросининой - пример того, как классический принт может выглядеть современно и дорого.
Тщательно продуманные детали кроя, силуэта, обуви и аксессуаров позволяют горошку стать универсальной базой для стильного "лука", который подходит и для деловых мероприятий, и для светских выходов.
Платье в горошек, правильно сочетающееся с аксессуарами и beauty-образом, доказывает: классика никогда не выходит из моды, а современные детали делают ее актуальной даже спустя десятилетия.
